Végignézte a TV2 sztárja, hogyan csókolózott mással a menyasszonya

Drámai pillanatokkal folytatódott a TV2-n a Kísértés, a hétfői adásban Dusánnak végig kellett néznie egy összefoglalót arról, hogy a menyasszonya, Brigi kapcsolata miként alakult az egyik kísértővel, Mátéval.

Némi masszírozás, pusmogás után Brigi ki is jelentette, hogy "Dusán még mindig ott van, de ez már több, mint barátság", aztán Dusán még azt is láthatta a bejátszásban, hogy a menyasszonya csókolózott, majd együtt aludt Mátéval. A csalódott vőlegény gúnyosan megtapsolta a felvételt, végül ennyit tudott kinyögni: "Szuper". Nézze meg a TV2 videóját!

Fordítva sem volt egyébként sokkal jobb a helyzet, hisz Dusán pedig Edával melegedett össze, nyakpuszi, együtt alvás náluk is volt, sőt a lakótársai azzal traktálták, hogy Edával csak "minőségi cserét" csinálna. Brigi sírva is fakadt az ő videója láttán, ezt itt tudja megnézni.

Miért jelentkezett a műsorba Brigi és Dusán?

Brigi és Dusán jegyespárként vágtak neki a kalandnak, méghozzá egy fontos bizonyítási vággyal: Dusán korábbi félrelépése ellenére szerette volna megmutatni a szerelmének, hogy bízhat benne, és az ő kötelékük valójában felbonthatatlan.

Hol tart a Kísértés?

Nemrég váratlanul négy játékost is hazaküldtek a műsorból. A lányok Lombardót választották, aki nemrég csatlakozott a játékhoz, míg a fiúk Cynthiára voksoltak. Miután a párkapcsolatban lévő játékosok szavaztak, a kísértők is dönthettek, kit küldenek haza maguk közül: a lányok villájából Roland távozott másodikként, aki már korábban is kifejezte, hogy szeretne hazamenni, mivel nagyon hiányzik neki a kisöccse. A fiúk villájában is sor került a szavazásra, ahol A Nagy Őben is látott Natit küldték haza, mivel a többiek úgy látták, már nem érzi jól magát a játékban.

"Nekem itt teljesítve van a küldetés. Én itt mindent kimaxoltam, amit tudtam, és most már csak kiábrándulni tudok" – jelentette ki a távozása előtt Nati, aki később hozzátette, megkönnyebbült, hogy hazamehet. Ő volt az, aki elsőként szexelt a villában, Noel csalta meg vele a barátnőjét – amiről maga Noel mesélt az Origónak.