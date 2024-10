Ön szerint ki a legszebb A Kísértés bombázói közül? - Szavazzon!

A Kísértés című műsor még szeptember elején debütált a TV2 csatornáján. A műsorban rengeteg vitát, durva beszólásokat, na és persze erotikát és szexet láthattak már a nézők. A műsor a végéhez közeledik, ugyanis csütörtökön végleg kiderül, hogy melyik pár marad együtt, és kik lesznek azok, akiknek a kapcsolatát a kísértők tették tönkre.

A Kísértés női kísértői

Fotó: Instagram.com/exatlonhun2/

A Kísértés női kísértői a pár hölgy tagjai szerint mindent bevetnek azért, hogy szétválasszák a párokat, így gyakran láthatók hiányos ruhákban, hogy bevessék a csáberejüket. Nem véletlen az sem, hogy az öt férfiból már három megcsalta a barátnőjét, így Nati, Cynthia, Tina, Angi és Eda már elérte a célját.

Tekintse meg A Kísérés női kísértőit



Eda

Edát szexi matektanárnőként is aposztrofálták. Szerepelt a romániai Kísértésben is. Egyetemet végzett és egy kis informatikai vállalkozást vezet, ezen kívül matektanár és póthajakkal is foglalkozik. Jelenleg 25 éves. Dusán és ő már az első percben szimpatizáltak egymással. Ugyan szex nem történt közöttük, de többször csókolóztak egymással. Eda a lányok közül az egyik legbevállalósabb, aki nemcsak melleit, de formás fenekét is szívesen mutogatja.

Fotó: Instagram.com/edacsoregi/

