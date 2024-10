A Kísértés jóképű sztárja a nőkről és a párkapcsolatokról beszélt az Origónak

Norbi és a nők

Norbinak jelenleg nincs párkapcsolata, ugyanis jelenleg most a karrierjére szeretne koncentrálni.

„Nem igazán van időm párkapcsolatra.

Időnként randizom, ismerkedek, de ez egy kellemesebb vacsorában ki is merül.

A fő fókuszom a karrieremen és magamon van. Ha időközben betoppan a nagy ő, azt észre fogom venni, és állok elébe” – osztotta meg lapunkkal, majd kitért arra is, hogy mely azok a tulajdonságok, melyek megfogják őt egy nőben.

Fotó: Instagram.com/thisisnorbert/



„Szeretem azt, hogyha egy nő nem kapcsolatfüggő, és magára is koncentrál, megáll a saját lábán. Karrier és céltudatos. Olyan lánnyal nem tudok kialakítani egy kapcsolatot, aki küzd és nincs életcélja.

Elég erős nyomott hagyott bennem, hogy tíz évig Ázsiában éltem, és bár különféle nációkkal randiztam, van annyi tapasztalatom, hogy meg tudjam mondani, hogy elsődlegesen az ázsiai és kínai lányok az eseteim.

Ők azok általában, akikkel megtalálom azt a hangot, amiből párkapcsolat is lehet. De nyitott vagyok bárkire” – hangsúlyozta.

Kiemelte azt is, hogy az internetes ismerkedés és a barátság extrákkal típusú párkapcsolatok sem idegenek a számára, azonban ennek ellenére a hagyományos randik híve.

A családalapítás már régóta foglalkoztatja, azonban csak mostanra érett meg minden szinten arra, hogy ezt ma már be tudja vállalni.



A családalapítás már huszonéves korom óta foglalkoztat.

Viszont áldom a sorsot, hogy nem lett eddig családom. Mindaz az élmény, amiben részem volt, azt nem változtatnám meg, viszont eljött az a pont, mikor száz százalékig nyitott vagyok rá” – zárta a beszélgetést Norbi.