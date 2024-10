Szakított a Kísértés egyik párosa

A Kísértés című reality a múlt héten, csütörtökön ért véget. A nézők számára végre hosszas várakozás és izgalom után kiderült, hogy mely párok kapcsolata állta ki a próbált, és kik azok, akik szakítottak - minden párról itt olvashat.

Antónia és Attila párosa biztosnak tűnt

Antónia és Attila költözött be a legkésőbb a villába. Antónia a beköltözéskor arró beszélt, hogy az ő részéről szerelem volt első látásra, és nagyon bízik abban, hogy a Kísértés csak még tovább erősíti a kapcsolatukat. A beköltözés előtt elárulták, hogy nem nagyon vannak külön, a külön alvás sem sűrűn fordul elő a kapcsolatukban, úgyhogy ez a műsor megterhelő lesz számukra, mivel két külön villában élnek majd a kísértőkkel.

Az ő kapcsolatuk volt a legstabilabb a TV2 műsorában. Habár egyikük sem csalta meg semmilyen szinten a másikat, a modellként dolgozó lány sérelmezte, hogy Attila kibeszéli a magánügyeit egy másik lánynak, Nikinek, és az sem tetszett neki, hogy egy fotózás alkalmával Edához közelebb került, majdnem feladta a játékot. Attila hangsúlyozta, hogy ő mindig nyugodtan és büszkén ment a tábortűz ceremóniákra, hiszen tudta, hogy megbízhat a kedvesében. A végén úgy döntöttek, hogy továbbra is együtt maradnak, együtt távoztak.

Most azonban a Redditen az a hír járja, hogy időközben a szerelmesek szakítottak - szúrta ki a Bors. Mindezt a követőik abból következtették ki, hogy a műsor befejezése után nem sokkal a közösségi oldalaikról lekerültek a közös képek. Manapság ez a szokás, hogy a párok a szakítás után mindent megsemmisítenek a social media felületeiken, a szemfüles internetezők pedig árgus szemekkel figyelik a kedvenceiket, így tűnhetett fel most is Attila rajongóinak a változás.

„Két napja meg csomó közös kép volt” – írja az egyik kommentelő. „Igeen, én is figyeltem, mióta vége a műsornak, leszedték a közös képeket” – erősítette meg egy másik netező az előző hozzászólót.

Mégis talán van észszerű magyarázat a történtekre, ugyanis egyelőre a szerelmesek nem követték ki egymást, ami egy újabb érv lenne arra, hogy valóban szakítottak.