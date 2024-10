A Kísértés: eldőlt, hogy kik szakítottak, kik maradtak együtt

A Kísértés című reality csütörtökön ért véget. A nézők számára végre hosszas várakozás és izgalom után kiderült, hogy mely párok kapcsolata állta ki a próbált, és kik azok, akik szakítottak. A tegnapi adásban hatalmas dráma történt, ugyanis két pár is úgy gondolta, hogy többé már nincs keresnivalójuk egymás mellett.

A Kísértésben Inge és az egyik kísértője csúnyán összevesztek a finálé előtt

Fotó: TV2

Miről szól A Kísértés?

Az alaphelyzet szerint négy férfi szereplő lakik együtt 10-12 szépséggel, fiatal csinos nővel, persze remek körülmények közt, medencés házban. A férfiak megpróbálnak hűek maradni a párjukhoz, a szingli nők feladata pedig elcsábítani őket, próbára tenni a hűségüket, szerelmüket. Ehhez különféle praktikákat is bevetnek, és gyakran kerül elő az alkohol is a medencés partikon.

Ezzel párhuzamosan a férfiak barátnői, menyasszonyai egy hasonló luxusingatlanban élnek a szomszédban vagy a közelben, persze kigyúrt testű, jóképű srácokkal, akiknek pedig az a feladatuk, hogy elcsábítsanak egy-egy női versenyzőt. Ez persze rengeteg vitával, furcsa félreértéssel, kínos magyarázkodással, botránnyal jár, ugyanis szabályos időközönként a szereplők videókat nézhetnek meg arról, mit művelt a párjuk előző nap.

Dorina és Noel

A Kísértés című műsor egyik párosának kapcsolata már többször is megingott. Noel szinte minden egyes adásban flörtölt a kísértő hölgyekkel, sőt bevallotta, hogy nemcsak Natival, de Tinával is lefeküdt. Dorina pedig kezdetekben csak flörtölt Zotyával, később viszont ő is elcsábult, és szexelt vele. A szembesítésnél érezni lehetett közöttük a feszültséget, a férfi pedig végig barátnőjét hibáztatta. Kasza Tibi feltette neki a kérdést, hogy a műsor előtt szerették-e egymást, amire Dorina egy határozott igennel válaszolt, míg Noel nem tudta értelmezni a kérdést, majd később bevallotta, hogy nem szerelmes a lányba, csak szereti. Végül Noel úgy döntött, hogy egyedül szeretné elhagyni a szigetet, míg Dorina a kísértő Zotyával távozott.

