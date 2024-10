A Kísértés: ő lett a legszebb nő az Origo olvasói szerint - képek

Niki modellkedik. Legnagyobb félelme, hogy nem használ ki minden kalandot és lehetőséget az életében. A 27 éves lány a reality természetes szépsége, aki Antónia párjával, Attilával került közelebbi kapcsolatba. A férfi nem titkolta, hogy bejön neki Niki, akivel egymás testét is felfedezték, sőt, még barátnőjéről is intim titkokat árult el neki. Niki és Attila habár nem alkottak egy párt, jókat beszélgettek, a férfi őt vittel el álomrandira is, hiszen közöttük volt egy különleges kapocs.

Nikinek tökéletes, vékony teste van, amit a közösségi oldalán is előszeretettel mutogat a követőinek. A fotóin is a természetes szépséget hirdeti, amit imádnak a férfi követői.

Hogyan alakult az Origo szavazása?

1. helyezett: Niki 868 szavazattal

2. helyezett: Tina 657 szavazattal

3. helyezett: Eda 435 szavazattal

Miről szól A Kísértés?

Az alaphelyzet szerint négy férfi szereplő lakik együtt 10-12 szépséggel, fiatal csinos nővel, persze remek körülmények közt, medencés házban. A férfiak megpróbálnak hűek maradni a párjukhoz, a szingli nők feladata pedig elcsábítani őket, próbára tenni a hűségüket, szerelmüket. Ehhez különféle praktikákat is bevetnek, és gyakran kerül elő az alkohol is a medencés partikon.

Ezzel párhuzamosan a férfiak barátnői, menyasszonyai egy hasonló luxusingatlanban élnek a szomszédban vagy a közelben, persze kigyúrt testű, jóképű srácokkal, akiknek pedig az a feladatuk, hogy elcsábítsanak egy-egy női versenyzőt. Ez persze rengeteg vitával, furcsa félreértéssel, kínos magyarázkodással, botránnyal jár, ugyanis szabályos időközönként a szereplők videókat nézhetnek meg arról, mit művelt a párjuk előző nap.