A Kísértés: az Origónak mesélt először az esküvőjükről, valamint a családalapításról a műsor egyik legkedveltebb párosa

„Nem mondom, hogy nem voltak viták, mikor visszanéztük a műsort.

Neki is fájt visszanézni pár jelenetet, és nekem is.

Szerencsére meg tudtunk mindent beszélni, és ez az egész csak jót tett a kapcsolatunknak.

Azt tudnám mondani, hogy mikor kijöttünk a villából, az első pár hónap olyan volt, mint mikor megismerkedtünk.

Az a bizonyos láng újra fellobbant” – hangsúlyozta.

„Más lett a kapcsolatunk. Tudta Lóri, hogy nekem mi volt az, ami fájt, és erre a mai napig odafigyel.

Áprilisban Kecskemétre költözött, azóta pedig már együtt élünk.

Ez előre vitte a kapcsolatunkat. A dicsérettel is próbál igyekezni. Ahogyan eddig, úgy most is rengeteget programozunk, kirándulunk” – tette hozzá Inge, aki szerint az összeköltözésük elején volt pár súrlódásuk.

„Az együttélés jó, azonban az elején itt is össze kellett csiszolódnunk, de szerencsére ez mára már megoldódott.

Lóri még az elején puffogott, amiért ő Budapesten dolgozik, azonban mindennap meg kellett tenni a Kecskemét-Budapest távolságot.

Neki is kellett idő ahhoz, hogy megoldja a helyzetet, ami eleinte stresszt okozott benne, de már ebből nincsen probléma” – zárta a gondolatait.

Lóri szerint néha proliként viselkedett a villában

Lóri, Inge vőlegénye az adásokat visszanézve nemcsak menyasszonya, de saját viselkedésén is talált kivetnivalót.

Magamról is sok olyan dolgot láttam, ami még engem is megbotránkoztatott.

Sokszor más jött le, mint ahogyan én emlékeztem. Inge miatt szintén nehéz volt, ugyanis olyan dolgokat kellett végignéznem, amit soha nem gondoltam volna. Ez persze a másik oldalra is igaz” – mesélte.

Bevallotta, hogy voltak olyan szituációk, amelyek alapján negatívan jött le a viselkedése, ahogyan ő fogalmazott, „egy utolsó proliként jött le”, de tudja, hogy mit, mikor és miért mondott.

„Egy olyan környezetben voltunk, ahol nem beszéltünk komolyabb témákról, ezért olyan szerepet vettem magamra, ahol egyfolytában hülyéskedtem. Ezzel nem akartam senkit megbántani, és nem is úgy sült el, ahogyan azt akartam.

Fotó: Instagram.com/h.ingebold/

Anna és Inge barátok lettek

Lóri és Anna a műsor után barátok maradtak, sőt, menyasszonya is egyre többet beszél a fiatal lánnyal.