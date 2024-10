Kísértetfilm-kalauz: Hogyan éljünk túl egy parahorrort?

A slasher-kalauz fontos megnéznünk, mi van akkor, ha nem egy rémpofa kerget minket egy nagy éles tárggyal, hanem valami földöntúli erő tör az életünkre. A Kísértetfilm-kalauz haladóknak tanácsai életet menthetnek, vagy legalábbis egy megfelelő horror társaságban néhány jó támpontot ad ahhoz, hogy mi is túlélők lehessünk egy-egy parafilmben.

Ha ezt látja a szobában, akkor futás a kísértetfilm-kalauz szerint (Fotó: YouTube)

Kísértetfilm-kalauz haladóknak - kerüljük a különösen olcsó házak

Minden probléma alapja egy zsugori férj vagy egy nagyravágyó asszony. Ez főleg az amerikai filmekben igaz, ahol a még a minimálbéresek is két szintes, hat hálós házakban laknak. De egy kétgyerekes családnak sose elég, és jönnek a feltűnően olcsó házak, amikre persze azonnal le kell csapni. Csupán az apróbetűt felejtik elolvasni, mint megöltek pár embert az épületben, a férj kiírtotta a családját és amúgy is tele van az egész kóceráj szellemekkel. A rettegés háza, Ragyogás és még sorolhatnánk. Költsünk többet, vegyünk fel kölcsönt vagy jó lesz egy kisebb is!

Naomi Watts is megjárta a Körben (Fotó: Northfoto)

Terhelt kisgyerekek

A szellemek valamiért mindig a legkisebbeket találják be, főleg a már emlegetett amerikai filmekben, ahol anyunak mindig be kell nézni az ágy alá meg a szekrénybe, hogy ott van-e mumus. Amikor megjelenik, akkor érdekes módon vagy tök jól elbeszélgetnek egymással, vagy hagyja magát a kiskölyök jól megszállni magát, aztán onnantól elszabadul a pokol. Anyu-apu természetesen válás szélén állnak, és ahelyett hogy figyelnének a kölykükre, inkább drámáznak még egy sort, addig a szellem kinyír pár rokont, szomszédot, esetleg az egyik szülőt is.

Ismeretlen felvételek

Nem, a világért sem rakunk be ismeretlen videókazettákat, mert jön a Kör Samarája és hét nap múlva durván kimászik a tévéből. Bármennyire is hajt minket a kíváncsiság, jól még nem jött ki ebből senki, szóval hagyjuk az adathordozókat másokra.

Ryan Reynolds jobban járt volna egy rendes ingatlanossal A rettegés házában (Fotó: Northfoto)

Keleti mondák

Ha a fentieket még megspékeljük egy jó kis Japán mondával, akkor "Átok egy helyzetbe" kerülünk, amiből Sarah Michelle Gellar se húz ki minket. Ha már megszívtuk, akkor feltétlenül keressünk túlélőt, vagy a kétvilág között lebegő túlélőt, hátha tud még rajtunk segíteni.