Itt vannak Kiszel Tünde 2025-ös naptárfotói

2025-re is megjelent Kiszel Tünde naptára, amelyhez ezúttal is Budai Tibor készítette a fotókat. Mint eddig minden évben, a képek valamilyen tematika köré csoportosulnak: Kiszel Tünde most épp magyar tervezők ruháiba öltözött, a lenti fotón például Demeter Richárd szettjében látható. Ez lesz a naptár decemberi oldala:

Kiszel Tünde, december

Fotó: Instagram/Kiszel Tünde

A naptárdíva az Instagramon is közzétette a fotót, mellette a kísérőszöveget pedig visszaemlékezéssel kezdte: "Hálás és boldog vagyok, mert végre megjelent a 2025-ös exkluzív falinaptáram! 24 éve minden évben megjelenik! 24 év. Kimondani is furcsa.

24 különböző tematika, 24 különböző történet.

Volt már Disney-hercegnő, Barbie, cirkuszos, történelmi személyiség, pin-up girl, retró, domina, 3D-s, black & white, díva és még sorolhatnám… Volt, amelyik közelebb állt az én stílusomhoz, volt, amelyik kicsit kevésbé, viszont az összeset ugyanúgy szerettem, a szívembe zártam, és sosem változtatnám meg!" – írta.

"Amikor az idei naptár témáján gondolkodtunk, én mindenféleképpen olyat szerettem volna, ami minden szempontból közel áll hozzám. Ekkor ugrott be az ötlet, hogy milyen fantasztikus tervező barátaim vannak. Ezúton szeretném őket bemutatni nektek szeretettel!" – tette hozzá.

