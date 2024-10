Óriási botrány volt a Kőgazdag fiatalokban - videó

Október 28-án folytatódik a TV2 valóságshow-ja, a Kőgazdag fiatalok. Az előzetes szerint egy káromkodásokkal tarkított veszekedésre lehet számítani a külföldön időző csapatnál: "Befogod a pofádat? Nem hallom a saját hangomat! Miért velem, ordibálsz, degenerált?" - kiabálja egy adott ponton Szandi PSG Oglinak.

Kőgazdag fiatalok

Fotó: TV2

A Dancing with the Starsban is látható influenszer sem marad csendben, ordibált a nőkkel: "Hogy lehet ilyet csinálni? Szedjétek össze magatokat! Kijövünk ide és ezt csináljátok?" - tombolt, majd trágárkodni kezdett: "Hogy a f.szomba lesz normális születésnapom, ha a lányok elb.sszák az egészet? Miért kell sunyiskodni?" Hogy pontosan min vesztek össze, miért tört ki az indulatos szóváltás, az ma este kiderül a TV2-n. Itt van videón a jelenet.

