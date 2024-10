Egy saját dallal kezdik az új évadot a Kőgazdag fiatalok

A reality rendkívüli népszerűségnek örvendett a fiatalabb nézők körében, azonban nem csak a 18-49 éves korcsoportban, hanem a 18-59 évesek és a teljes lakosság körében is jelentős fölénnyel lett idősávja legnézettebb műsora. Emellett a műsorról szóló cikkek elárasztották a világhálót és mindenkinek volt valamilyen véleménye a szereplőkről, így az évad végén nem volt kérdés a folytatás.

Még több vita és buli várható

A második évadban még több luxus, még több buli és még több vita várható. Új szereplő érkezik, Vanda személyében, aki nem tesz lakatot a szájára, ami Mettának finoman szólva nem tetszik. Így kettejük közt jó néhány heves szócsata várható.

Az első epizódban a nézők Aurél huszadik szülinapi bulijába csöppennek, aki amellett, hogy egy méregdrága autót kap apukájától ajándékba, elhagyja a szülői házat, és Budapestre költözik. A partiját már a fővárosban tartja és persze komoly feltételhez köti a beugrót: a meghívottak húszezresekből készítsenek ajándékot. Az ünnepelt jet-ski- vel érkezik a budai panorámateraszos parti helyszínére, Metta pedig egy több milliós luxus órával a hajában dobja fel a szettjét. A Kőgazdag fiatalok szereplői idén egy saját dallal is előrukkoltak, a Csak a szoki! című számot a szombat esti Sztárban Sztár All Stars adásban is előadták, a dal pedig már elérhető a legnagyobb zenemegosztó platformokon.

Metta és Filip ma reggel a Mokka vendégei voltak, ahol beszéltek az új évadról, kettejük barátságáról és arról, mire számíthatnak a nézők, ha a Séfek séfe után induló Kőgazdag fiatalokra kapcsolnak.