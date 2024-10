Hajgumiként használt egy hétmilliós karórát a TV2 sztárja - videó

A Kőgazdag fiatalok visszatértek a TV2 csatornájára, ugyanis október 14-től indult a műsor második évada. Az első széria még tavaly ősszel debütált, azonban a sikerre való tekintettel a nézők ismét betekintést nyerhetnek Magyarország gazdag fiataljainak az életébe. Dulin Metta már rögtön az első adásban hozta a formáját: egy hétmilliós órában bukkant fel a buliban, amit ráadásul nem a csuklóján, hanem a hajában viselt.

A második évad első részében a fiatalok Aurél huszadik szülinapi partiján gyűltek össze, a kiöltözésnek pedig mindenki megadja a módját: Metta még az „órás embere” segítségét is kérte, hogy minél hatásosabb legyen a megjelenése. „Alexet tizenkét éve ismerem, ő lett az órás emberem. Mindig tudja, mivel készüljön nekem. Most egy nagy, tekintélyparancsoló órát szeretnék” – mondta Metta, aki ki is választott egy látványos darabot.

Méregdrága óra díszítette Metta haját

Alex segítségével így el is dőlt, melyik óra egészíti ki majd Metta bulis szettjét. A lány „órás embere” azt mondta: Megközelítőleg hétmillió forint az óra értéke. Erre Kőgazdag Metta csupán egy grimasszal válaszolt, majd csak annyit mondott: „Azt hittem, több”. De rövidesen belátta, hogy ezzel a kiegészítővel az ő szerkója viszi majd a pálmát Aurél partiján.

Metta nem mulasztotta el a bulin, hogy megjegyezze a csapat többi tagjának, milyen extravagánsan jelent meg, ugyanis nem a karját, hanem a haját ékesítette a méregdrága óra.

Remélem, feltűnik, hogy az én hajkoronám kicsit többet ér, mint az. Rolex az új hajgumi!

- mondta.

Hatalmas nézettsége volt

A reality rendkívüli népszerűségnek örvendett a fiatalabb nézők körében, azonban nem csak a 18-49 éves korcsoportban, hanem a 18-59 évesek és a teljes lakosság körében is jelentős fölénnyel lett idősávja legnézettebb műsora. Emellett a műsorról szóló cikkek elárasztották a világhálót és mindenkinek volt valamilyen véleménye a szereplőkről, így az évad végén nem volt kérdés a folytatás.