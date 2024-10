Kőgazdag fiatalok: Tuvic Alexandra keres megfelelő nőket PSG Oglinak - videó

PSG Ogli, a Kőgazdag fiatalok sztárja mindig előáll valamilyen elrugaszkodott ötlettel, ezúttal azt találta ki, hogy Ibizán szeretné megünnepelni a születésnapját. Terveit Tuvic Alexandrával osztotta meg, aki szeretne segíteni Oglinak megszervezni a bulit, így merész tervvel állt elő a közös reggeli során.

A nagymellű, plasztikafüggő Tuvic úgy gondolta, hogy a legnagyobb segítség az lenne a férfi számára, ha ő szervezné számára a hölgytársaságot, viszont ehhez castingokat szervezne. A celebnő fel is vázolta PSG Oglinak, hogy több körös meghallgatásokat tartana, így szűrné ki azokat a nőket, akik szerinte valóban megfelelnek a férfi igényeinek.

Ogli meglepően jó ötletnek tartotta Tuvic felajnálását, és azt mondta, hogy bízik benne, hogy tudni fogja, milyen nők a zsánere, és azt is, hogy mire van szüksége, így megbeszélték, hogy a nő hamarosan elkezdi keresni a megfelelő jelentkezőket, akik velük tarthatnak Ibizára, megünnepelni - a hamarosan, a Dancing with the Starsban is feltűnő - PSG Ogli születésnapját.

Saját parfümöt is kevert PSG Ogli

A Kőgazdag fiatalok botrányhősei megalkották az izzadságból készült parfümöt, amiből szerintük 200 ezer forintért kellene adni egy üvegcsét. PSG Ogli arra gondolt, hogy inkább el kellene árverezni. Mondjuk félmilliárdért, mondta viccelődve. A márkanév pedig a MilliOgli lenne. A nagy ötlet Aurél balhés buliját követően született meg Papp Olivér, azaz PSG Ogli fejében, aki épp egy szaunában lazítottak, amikor egy parfümkeverő hölgyhöz kerültek.