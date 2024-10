Megtámadták, az utcán akarták megerőszakolni Kozso volt feleségét

Kozso volt felesége, az énekesnőként is ismert Kádár Mónika most mesélt először részletesen arról, hogy 2000-ben miként támadta meg az utcán egy férfi, aki aztán megpróbálta megerőszakolni is.

Kozso volt felesége, Kádár Mónika

Fotó: Facebook/Kádár Mónika / Facebook/Kádár Mónika

"A hátam mögött jött, amikor hirtelen jobbra néztem, de már akkor a földön voltam. Kirántotta a lábamat, és rám vetette magát, majd egyből a bugyimba akart nyúlni. És hogy ott hogyan próbált megerőszakolni, azt én nem tudom, fényes nappal, a tévészékház előtt 10 méterre, hogyan gondolta, hogy megerőszakol" – magyarázta Kádár Mónika a Tények Pluszban.

Az énekesnő elmesélte azt is, hogy a táskájában volt egy üveg, azzal sikerült fejbe vernie a támadóját, végül így tudott elmenekülni. A történet azonban itt még korántsem ért véget, hiszen Kádár Mónika elmondása szerint a férfi még hónapokig zaklatta: volt, hogy az ajtaja előtt, a lábtörlőjén aludt, illetve többször halálosan megfenyegette – ami miatt az énekesnő már rendőrségi feljelentést is tett, amire a konkrét támadás miatt egyébként nem került sor.

Kádár Mónika elmondta továbbá, hogy a 24 éve történteken nagyjából 7 éve tudott túllépni, akkor kezdett el megjönni a küzdősporttól az önbizalma. Nézze meg a TV2 riportját!

Kozso hazugnak nevezte a volt feleségét

Kádár Mónika legutóbb talán azzal került be a hírekbe, hogy a volt férjét, Kozsót szidta, aki a közös lányukkal sem tartja a kapcsolatot – az énekes azonban úgy vélte, inkább csak Kádár Mónika generálta a feszültséget, hazugnak is nevezte a volt feleségét.

"Mindez már egy brazil szappanoperában is sok lenne, főleg hogy 29 éve váltunk el, és azóta nem vagyunk kapcsolatban. Nem véletlenül. Tőle váltam el, nem a lányomtól. Az ő múltjáról és életéről soha nem beszéltem, mert tisztelem annyira a gyermekem anyját, hogy mindig próbáltam elkerülni azt, hogy bármi sértőt, vagy rosszat mondjak róla, és soha nem tenném ezt a lányommal sem. A kapcsolat két emberen múlik, a válás is, de az, hogy hogyan sikerül utána együttműködni, az már érzelmi intelligencia, de tovább megyek: általános intelligencia kérdése is. Ha ez hiányzik a másik félből, akkor kerül az ember ilyen helyzetbe, mint én" – nyilatkozta akkor Kozso.