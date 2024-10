Krausz Gábor az Origónak: Megnyugvást és keserűséget éreztem

Krausz Gábor és Mikes Anna másodikak lettek az Ázsia Expressz többhetes, őrült rohanása után. A sztárséf részben örült, hogy vége, láthatja a lányát, de kis keserűséget is érzett: „Abban a pillanatban, amikor befejeztük Ázsia Expresszt, megnyugvást éreztem, hogy vége van. Arra gondoltam, hogy végre hazajöhetünk, láthatjuk szeretteinket, én főleg kislányomat… hiszen sok idő eltelt.”

Mikes Anna és Krausz Gábor

Fotó: TV2

„Nyilván ilyenkor kicsit keserű is a történet vége, mert ha már odáig elmentünk, jó lett volna nyerni. Megérdemeltük volna, de az utolsó napon nem úgy alakultak a dolgok. A lányok ugyanakkor teljesen megérdemelten győztek, nagyon odatették magukat. A versenyt az nyeri, aki jobban akarja. Az egész verseny alatt érezhető volt, hogy ők bizonyítani akarnak valamit. Mi azt éreztük, hogy a Dancing with the Stars megnyerésével bizonyítottuk, és talán túl gyorsan jött ez az újabb verseny. Fejben én talán nem vettem elég komolyan, Annát pedig sajnáltam, mert sportoló, és mindig győzni akar” – mondta az Origónak.

Fotó: TV2

Krausz Gábor: Jó tapasztalás volt

Ismeretlen tájakon kellett extrém feladatokat végrehajtani, stoppolni a semmi közepén. Nyüzsgő nagyvárosban, tűző napon rohangáltak, hatalmas hátizsákkal, könyörögtek ismeretleneknek este szállásért. De mi volt a legrosszabb? „Én nagyon kényelmes városi gyerek vagyok, jó életem volt és van. Mindig megteremtettem magamnak a jó, kellemes környezetet.

De ez egy teljesen más világ.

Nekem azok a feladtok voltak igazán nehezek, amelyeknek nem láttam értelmét. Poszttraumás generációs stressz lehet, hogy nem bírom azt, aminek az égvilágon semmi értelme. Egy karaokén kiakadok, mert én egész életemben irtóztam ettől a műfajtól. Én nem vagyok színész, nem tudom eljátszani, hogy élvezem, ha nem így van. Akkor az nem én lennék” – tette hozzá.

Fotó: TV2

„Együtt nézzük vissza az adásokat, néha nevetünk is. Jó tapasztalás volt, sok élményünk volt, sok olyan helyzetbe kerültünk, ami a valóságban évek alatt sem jön össze. Minket ez megerősített. Mi voltunk azon kevesek egyike, akik egymással nem feszültek össze, pontosan tudtuk, hogy ez egy játék. Kettőnk közé semmilyen éket nem vert ez a műsor” – vélekedett Krausz Gábor.

Rengeteg cikket itt talál a műsorról. Itt tud visszanézni minden videót.