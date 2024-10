Krausz Gábor: Valljuk be, nem tudok veszíteni

Krausz Gábor, Wolf András és Vomberg Frigyes már jól összeszokott csapat, de a versenyzők is egyre határozottabb elképzelésekkel érkeznek a TV2 főzőversenyébe. A Bors Krausz Gáborral beszélgetett a ma kezdődő hatodik évadról.

"A műsor évről évre izgalmasabb és ebben az is közrejátszik, hogy mind a hárman a kezdetek óta benne vagyunk ebben a produkcióban. Nagyon jól ismerjük egymást és jól reagálunk egymás dolgaira; tudunk úgy csipkelődni, hogy a másik ne bántódjon meg. Ebbe a körbe pedig Nóri is beletartozik, hiszen régóta dolgozunk együtt. Mindezek mellett

a versenyzők is évről évre felkészültebbek és sokkal tudatosabbak, mert pontosan tudják, hogy kivel állnak szemben, ezért eltökélten készülnek

a versenyre" - mondta a lapnak Krausz Gábor.

A Séf szerint az idei évad bőven tartogat meglepetéseket és fordulatokat, az egyik újdonságot például ő maga vetette fel. „Előfordult, hogy a séfekkel szerettük volna feldobni a napot, mivel egy versenynapon nagyon hasonlóak az események, ezért tavaly már kitaláltunk egymásnak nehezítéseket, például

mindenkinek bele kellett építenie az ételébe valami olyan, nem odaillő alapanyagot, amit találtunk neki a hűtőben.

Krausz Gábor, Wolf András és Vomberg Frigyes az első évad óta zsűritagok a Séfek Séfe műsorában

Fotó: TV2

Idén felturbóztuk a dolgot és választottunk egy-egy olyan versenyzőt, aki nem volt nagy ajándék egymásnak. Vagyis kiválasztottuk azokat a szereplőket, akikről úgy ítéltük meg, hogy hátráltatni fogják a többieket és nekik fixen benne kellett lenniük a csapatban, ez pedig rengeteg bonyodalmat okozott.”

Krausz Gábor és Ördög Nóra kapcsolata régre nyúlik vissza

Gábor és Nóri hosszú évek óta együtt dolgoznak és nagyon jól kijönnek egymással. „Azt gondolom, hogy ez a kötelék egy picit több mint munkakapcsolat, mert a magánéletben is találkoztunk már, voltam náluk Balatonon, főztünk közösen és Palival (Nánási Pál, Nóri férje - a szerk.) is jó viszonyban vagyunk, nagyon szeretem őket. Nagyon tisztelem Nórit és a pályafutását is, mert jól csinálja és szerintem nem sok ilyen női műsorvezető van ma Magyarországon, mint ő. Rengeteg feladatot el tud látni egyszerre és ő tényleg biztos pontja minden műsoroknak.”