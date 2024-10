Melltartóban mutogatja magát a Netflix sikersorozatának vadóc sztárja - galéria

Kristen Bell amerikai színésznő pályafutása a 2000-es évek elején indult, és mára az egyik legismertebb női színésszé vált Hollywoodban. Hírnevét a Veronica Mars című televíziós sorozat hozta meg, amelyben egy okos és bátor magánnyomozót alakított. Ez a szerep jelentős áttörés volt számára. Később a Gossip Girl narrátora is lett, majd Elsa testvérének, Annának a hangját adta a Disney Jégvarázs című animációs filmjében.

Kristen Bell amerikai színésznőt rengetegszer láthatták már a nézők

Fotó: Kristen Bell/Instagram

Kristen Bell több népszerű vígjátékban is szerepelt, mint például a The Good Place című filozófiai sitcom, amelyben Eleanor Shellstrop karakterét alakította. Filmes karrierjében szintén emlékezetes szerepeket kapott, például a Rossz anyák című vígjátékban is remekelt.

Nézze meg a galériában a legjobb képeit!