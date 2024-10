Ezért költözött haza a Romantic egykori énekesnője és családja

Májusban, négy év párkapcsolat és egy rövid szakítás után férjhez ment a Romantic együttesből ismert Kunovics Katinka, akit az Ázsia Expressz kalandrealityben is láthattak tavaly a nézők, Völgyi Zsuzsi oldalán.

A Romantic együttes tajgai: Kunovics Katinka ,Gáspár Győző és Völgyi Zsuzsi

Jó érzés tudni, sőt kimondani, hogy a férjem, az uram, és nemcsak azért, mert több mint 45 évet vártam rá, hanem azért, mert ezt Zolinak mondhatom ki.

Négy éve vagyunk egy pár, szeretjük egymást... Bár a hétköznapokon semmit nem változtat a papír, nekünk mégis fontos, hogy ezzel az újabb kötelékkel megerősítettük a kapcsolatunkat" - mondta korábban az énekesnő, aki családjával a Kanári-szigetekre költözött, ugyanis egy remek ajánlatot kapott egy spanyol ügynökségtől. Kunovics Katinka elfogadta, hogy egy évig hotelekben fog fellépni Spanyolorszgában, és elmondása szerint ő nagyon élvezte ezt a munkát, de mégis felelősségteljes döntést kellett hoznia kislánya érdekében.

Kunovics Katina úgy tervezte, hogy kislánya a Kanári-szigeteken folytatja a tanulmányait, de nehézkes lett volna, mert a fellépések folyton változó helyszíne miatt ez nagy nehézséget jelentett volna a gyerekének. Az énekesnő ezt átgondolta, és úgy döntött, hogy bár álommunkáját kapta meg, de gyereke érdekében feladja azt.

Az első szempont az, hogy a gyereknek jó legyen, hogy a kislány tudjon iskolába járni, ahhoz viszont haza kellett jönni, ez volt a legjobb megoldás

- mondta Albert Zoltán, az énekesnő férje, és hozzátette, hogy ettől függetlenül nagyon jó érzés volt hazatérni.

A házaspár a Mokkában nyilatkozott a hazatérésükről és a jövőbeli terveikről, de mivel mindketten zenészek, ezért leszögezték, hogy továbbra is ezzel terveznek foglalkozni, de Magyarországon. Albert Zoltán viszont többször is kap külföldi megbízást, ő továbbra is vállalja, ugyanis számára ez már nem okoz akkora nehézséget, nincs olyan kínzó honvágya mint feleségének. Bár nehéz, hiányoznak egymásnak, de állításuk szerint már hozzászoktak ehhez, és nagyobb a megértés kettejük között, mert szakmabeliek és tudják, a zenész lét mivel jár.