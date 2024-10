Visszafogadta a felesége a hűtlen magyar énekest

A megcsalás, Kunu Márió hűtlensége után újra szent a béke az énekes és a felesége, Kunu Alexandra között – legalábbis erre utalnak Kunu Márió legutóbbi Instagram-fotói, amelyeken a nővel együtt láthatók. A zenész az egyik képhez kísérőszöveg helyett két piros szívet is tett, ezzel jelezve, hogy rendbe hozták a kapcsolatukat. Nézze meg a bejegyzését!

A kommentelők legnagyobb része nem teljesen érti a helyzetet, sokan rosszallásukat is fejezték ki a képek alatt. "Ne szórakozz!", "Na jó, én ezt már nem értem", "Ezen igazodjon ki, aki tud" – ehhez hasonló hozzászólásokkal van tele Kunu Márió oldala. Olyan is volt, aki a közös gyereküket féltette, holott Kunu Alexandra talán pont a gyerek, a közös nevelés lehetősége miatt bocsátott meg a férjének – legalábbis korábban arról beszélt, hogy esetleg emiatt adna neki még egy esélyt.

Kunu Márió és Kunu Alexandra: már válni akartak

Kunu Márió a nyáron bukott le egy másik nőnek küldött üzeneteivel, a felesége ez után jelentette be, hogy válni akar: "Márióval úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk az életünket tovább, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyermekünk ebből semmit ne érezzen meg. Igyekszünk megtartani a jó kapcsolatot a kisfiunk miatt. 10 évet hagyunk magunk mögött, született egy gyönyörű kisfiunk, tisztelet egymás felé meglesz mindig. Kérem a sok rosszindulatú embert, ne rólunk pletykáljon, mivel már nem vagyunk együtt; mindenki »azt csinál, amit akar«" – írta akkor.

Ki az a Kunu Márió?

Kunu Márió népszerű énekes, legismertebb száma, a Rajosan már a 29 millió megtekintést is átlépte a YouTube-on – miközben több más dala is tízmilliós megtekintés fölött jár. Volt olyan klipje, amelyben a felesége és a kisfia is szerepelt, Kunu Alexandrát is már több mint 100 ezren követik egyébként az Instagramon.

Kunu Márió 2022-ben azzal is bekerült a hírekbe, hogy a rendőrség elfogatóparancsot adott ki ellene zaklatás miatt, erről itt olvashat hosszabban.