Liam Payne testvére a hírekből értesült az öccse haláláról

Mint írtuk, holtan találták a One Direction egykori sztárját, Liam Payne-t Argentínában. A 31 éves énekes Buenos Aires-i szállodaszobája harmadik emeletéről esett le, és rendkívül súlyos sérüléseibe a helyszínen belehalt. Liam Payne az elsődleges autopszia szerint súlyos belső, illetve külső vérzéseibe halt bele, miután teste több traumát is szenvedett a zuhanás következtében a Casa Sur Hotelben, de azóta kiderült az is, hogy többféle drogot találtak a szervezetében.

Liam Payne nővére is a hírekből tudta meg, hogy a testvére meghalt

"Büszke testvérként posztoltam Liamről és az eredményeiről az évek során, ez így volt akkor, és így lesz most és mindig.

Amikor megláttam a telefonomon a felugró hírt, hogy elhagytál minket, teljesen lehűltem, annyira szerettem volna, ha ez nem igaz.

Napokig abban reménykedtem, hogy tévedés történt, és valaki félreértette az egészet" - olvasható Liam Payne nővérének az Instagram-posztjában, amelyet így folytatott: "Tényleg túl jó voltál ehhez a Földhöz, egy angyal voltál, aki csak azért élt, hogy az embereket mosolyra és boldoggá tegye. Mindig kedvességet mutattál mindenkinek, akivel találkoztál, és ez abból is látszik, hogy milyen sokan megerősítették azt, amit mi mindig is tudtunk" - írta.

"Remélem, hogy végre békére leltél odafent, és továbbra is gondoskodsz rólunk, ahogyan az életben is tetted. Gondoskodni fogunk róla, hogy Bear tudjon az apukájáról, és arról, hogy mennyire szeretted őt, ezt megígérjük" - fejezte be az érzelmes posztot.

Liam Payne másik nővére, Ruth Gibbins pedig egy másik posztban úgy fogalmazott testvéréről, hogy a világ nem volt elég jó és kedves hozzá.