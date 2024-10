Liam Payne elképesztő mennyiségű pénzt hagyott a kisfiára

Mint írtuk, Liam Payne az argentin főváros egyik divatos, gazdagabb kerületében, a Palermo negyedben lévő CasaSur Hotel udvarába zuhant. A tragédia előtti órákban az énekes állítólag dühöngött, ordibált, elképzelhető, hogy drog hatása alatt volt. Az már kiderült, hogy Liam Payne az elsődleges autopszia szerint súlyos belső, illetve külső vérzéseibe halt bele, miután teste több traumát is szenvedett a zuhanás következtében a Casa Sur Hotelben. Az, hogy fogyasztott-e alkoholt vagy kábítószert a tragédia előtt, még nem ismert.

Liam Payne hirtelen halála alaposan megrázta a világot, hiszen nem csak, hogy túlságosan fiatal volt, de hétéves kisfia sem láthatja őt többet. A a 31 éves korában meghalt énekes kétségkívül rajongott fiáért. Az énekes 2015 végén jött össze Cheryl Cole énekesnővel, az egykori Girls Aloud tagjával. Kapcsolatuk nem volt hosszú életű, kisfiuk, Bear születése után nem sokkal különváltak útjaik.

Liam nem csak egy popsztár és híresség volt, hanem egy gyermek, egy testvér, egy nagybácsi, egy kedves barát és a 7 éves fiunk apja. A fiunké, akinek most szembe kell néznie a valósággal, hogy soha többé nem láthatja az édesapját

- írta bejegyzésében a kisgyerek édesanyja.

A Mirror arról számolt be, hogy Liam vagyona 46 millió angol fontot, vagyis körülbelül 22 milliárd forintot ér. A felfoghatatlan összegről Liam egy korábbi interjúban úgy nyilatkozott, mindene a fiáé lesz.

„Az életem most az övé, a pénzem az övé. Tulajdonképpen több olyan cégem is van, amelyek már működnek, és egy nap ő is vezetheti őket, ha akarja, vagy akár el is adhatja őket.”

Vélhetően tehát minden vagyonát az egyetlen kisfiára hagyta.