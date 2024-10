Liptai Claudia élő adásban furulyázott

Vidám hangulatban indult a Sztárban sztár All Stars október 5-i adása, Liptai Claudia például előkapott egy furulyát. "Én egy hete szenvedek, mert egy héttel ezelőtt én egy olyan dolgot mondtam, amit éreztem, hogy egy nagyon szexista dolog. És éreztem, hogy nem hisztek itt nekem. Úgyhogy én egy hete gyakorlok valamire, és én ezt most szeretném bemutatni ezt a tudásomat – kezdte Liptai Claudia nagy komolysággal, majd megkérte Stohl Andrást, hogy nyúljon be a lába közé.

Liptai Claudia

Fotó: TV2

Egy furulya került elő, és Liptai Claudia megpróbálta eljátszani a magyar népmesék főcímdalát.

