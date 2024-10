Még sosem hallott titkokat árult el lányáról Liptai Claudia

Bár nem indult felhőtlenül Liptai Claudia nagy visszatérése a Sztárban Sztár All Starsra, hiszen a második élő show után bejelentette, hogy kórházba került egy komoly betegséggel, ugyanis övsömört diagnosztizáltak nála. A bejegyzésében kitért arra, hogy óriási fájdalmai vannak, visszatérése pedig sokáig kétséges volt, de végül legyőzte a betegségét és ott lesz a hétvégi döntőben is szombat este. Liptainak muszáj helytállnia, hiszen nemcsak munkájában van rá szükség, de családanyaként is. A kétgyerekes édesanya most idősebbik gyerekét, Gesztesi Pankát kísérte el egy divatbemutatóra, hiszen lányát megnyugtatja, ha ő is jelen van a nézőtéren.

Bár szörnyű kínokat élt át Liptai Claudia, kórházba is került, mégsem adta fel a zsűrizést a Sztárban sztár All Starsban

Fotó: forrás: TV2 / forrás: TV2

"Mindig nagyon izgulok érte. Ennek a kollekciónak volt már korábban egy ősbemutatója, egyelőre nem tudom, ezúttal mely ruhadarabokat viseli majd. De akkor még nehezítő eszközöket is kapott a kezébe.

Ő valamiért mindig azt akarja, hogy én is itt legyek, amit nem értek. Én nem akarnám, hogy az anyám állandóan nézzen, de ő szereti

- mondta viccelődve Liptai Claudia, aki büszke rá, hogy modellkarrierjét építő lányának még mindig szüksége van rá, és támogathatja őt a jelenlétével.

A TV2 sztárja arról is beszélt, hogy idősebbik gyerekének milyen jövőbeli tervei vannak, hiszen hamarosan befejezi a középiskolát, és édesanyja nem szeretné, ha csak a modellkedésre hagyatkozna, de úgy tűnik, Gesztesi Panka is más dolgokon gondolkodik. Liptai Claudia elárulta, bár nagyon jó dolognak tartja a modellkedést, lánya élvezi is ezt, de tudja, hogy fontos a továbbtanulás, sőt, az sem kizárt, hogy külföldre költözik.

Igen, ez aktuális kérdés most nálunk, most keresi még a külföldi egyetemi lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy az a legszerencsésebb, ha eldönt valamit és azon az úton végig is megy.

Ha csak nem korbáccsal verik egy egyetemen, én nem fogom neki engedni, hogy egy fél év, vagy egy év után félbehagyja és hazajöjjön, mert szerintem a kitartás az egy olyan, nagyon fontos emberi tulajdonság, amit meg kell tanulni a karrierünk elején" - magyarázta a Borsnak Liptai Claudia, aki ettől függetlenül nem akarja semmire sem rákényszeríteni Gesztesi Pankát, bárhogy dönt, ő támogatni fogja a lányt, de azért jobban örülne, ha Magyarországon maradna.