Liptai Claudia hatalmas bejelentést tett

A TV2 visszatérő műsorvezetőjénél nemrég övsömört diagnosztizáltak, ami miatt óriási fájdalmai voltak, még kórházban is volt. Liptai Claudia most ismét a közösségi oldaláról jelentkezett be, ahol egy meglepő hírt jelentett be.

Liptai Claudia a Sztárban Sztár All Stars második élő show után bejelentette, hogy kórházba került egy komoly betegséggel, ugyanis övsömört diagnosztizáltak nála. A bejegyzésében kitért arra, hogy óriási fájdalmai vannak, visszatérése pedig sokáig kétséges volt. Sztárban sztár All Stars - Liptai Claudia láthatóan jól volt már

Fotó: TV2 Liptai Claudia búcsúzik? A műsorvezető ismét bejelentkezett a közösségi oldaláról, ahol egy hatalmas hírt osztott meg a követőivel. "CLAUSÁGOK ŐSZI TURNÉ‼️‼️‼️ Az életemet adom nektek. Ismét útra kelek, hogy még több helyen elmesélhessem, elénekelhessem az életem történetét" - kezdte Liptai. Nem kell megijedni nem búcsúzom még nem posztumusz a beszéd, ez még a valóság és ez a Clauságok! A sztorikban megtaláljátok a helyszíneket, az időpontokat és a hozzátartozó linket ahol meglehet vásárolni a jegyet. Természetesen a legtöbb helyen a helyszínen is kaphatóak jegyek. Nagyon örülök, hogy ismét találkozhatunk várlak titeket!" - zárta gondolatait az Instagram-oldalán. Liptai Claudia visszatért Liptai Claudia nem akarta cserbenhagyni a csatornát és a nézőket sem, így már egy héttel ezelőtt, szeptember 21-én visszaült a zsűriszékbe. Kiss Márk, a műsor stylistja is figyelembe vette, milyen állapotban van Liptai Claudia, ezért egy speciális ruhát tervezett neki hernyóselyemből! Claudia azonban ennek ellenére is komoly fájdalmakkal küzdött, így a hatodik adásra is kétesélyes volt a jelenléte. Az Origo megkereste a TV2-t, és Claudia menedzsmentjét, akik mindenkit megnyugtattak, így Liptai a hatodik élő show-ban is a zsűri asztal mögött ülve pontoztak a versenyzőket. Liptai Claudia örült a félmeztelen Till Attilának Till Attila miután a múltheti adásban egyesével bemutatta a zsűrit, Liptai Claudia átvette a szót, és közölte, hogy mikor beteg volt nézte az Ázsia Expresszt, és sajnálta, hogy a legutóbbi adásban Tilla és Stohl András estek ki, annak azonban külön örült, hogy félmeztelenül láthatta végre a műsorvezetőt. Ez, ami történt most, ez szívmelengető. Az, hogy én 22 éve ismerlek, és nem láttalak még így félmeztelenül…. Az elképesztő. Csodálatos emberek vagytok, és jó, hogy ilyen színt hoztatok a műsorba" - osztotta meg a gondolatait Liptai Claudia.

