Sosem látott családi fotókkal köszönti kisfiát Liptai Claudia - videó

Liptai Claudia büszke édesanya, hiszen lányát, Gesztesi Pankát is mindenben támogatja, és nagyon jó a kapcsolatuk. Lánya azonban hamarosan elhagyhatja a családi fészket, hiszen nagy tervei vannak továbbtanulás szempontjából, talán külföldön próbál szerencsét. A TV2 sztárja nehéz szívvel, de elengedné lányát, hiszen a legjobbat akarja gyerekei számára.

Bár szörnyű kínokat élt át Liptai Claudia, kórházba is került, mégsem adta fel részvételt a Sztárban sztár All Starsban

Fotó: forrás: TV2 / forrás: TV2

Liptai Claudia második házasságából is született egy gyereke, Marci, aki a napokban töltötte be a nyolcat. Édeasanyja elérzékenyülve tett közzé egy bejegyzést, melyben köszönti kisfiát, és ehhez ritka családi fotókat is mutatott a követőinek.

Marci 8. Gondolom sokmindenkinek ismerős az a kérdés: Mikor történt ez? Meg persze ezer kérdés ezalatt a 8 év alatt: Fog ülni , járni, beszélni? És amire a legkiváncsibb voltam: Milyen emberke lesz?

Ma már kijelenthetem tudom. Olyan aki ha valaha halványulna a napocska sugara az ő személyisége annyira fénnyel teli, hogy besegítene. Drága szemem fénye, maradj mindig derűs, nyíltszívű, csodája az életünknek. Boldog szülinapot!" - írta Liptai Claudia a köszöntéshez, melyben igyekezett bemutatni a követőinek, hogy milyen gyorsan elrepült az elmúlt nyolc év, és mennyit nőtt a kisfia ezidő alatt.

Liptai Claudia komoly betegséggel küzd

Liptai Claudia szeptember végén árulta el, hogy kórházba került, ugyanis övsömör támadta meg a szervezetét, aminek következtében elviselhetetlen fájdalmai voltak a Sztárban Sztár All Stars élő show-jában. Négy napot töltött a kórházban, már kiengedték, és azt mondták az orvosok, hogy ennek ellenére részt vehet a TV2 műsorának élő show-jában. Azonban a teljes heti színházi előadásait le kellett mondania, és sokáig nem volt biztos, hogy a TV2 műsorának következő adásában zsűrizhet-e. Azonban a műsorvezető hősiesen részt vett a műsor elejétől a végéig, nemrég újra megszólalt az állapotáról.

2 hónap után újra ringben! Hölgyválasz 6x

- írta nemrég egy bejegyzésében, vagyis a Hölgyválasz című darabban egymás után hatszor is látható lesz, tehát javult az állapota.