Kórházi kezelése után üzent Liptai Claudia

Liptai Claudia egy Instagram-sztoriban tudatta, hogy visszatér a színházba, miután fájdalmas betegséggel, övsömörrel kezelték kórházban. "2 hónap után újra ringben! Hölgyválasz 6x" – írta a fotójához, vagyis a Hölgyválasz című darabban egymás után hatszor is látható lesz. Nézze meg a posztját!

Liptai Claudia posztja

Fotó: Instagram/Liptai Claudia

Liptai Claudia fájdalmas heteken van túl

Liptai Claudiát a Játékszínben Auksz Éva helyettesítette, de a Sztárban Sztár All Stars többhetes sorozatát is orvosi felügyelet mellett csinálta végig, nagy fájdalmak közepette ült be a zsűribe – sőt többször kérdés is volt, hogy részt vehet-e a műsorban.

A műsorvezető és színésznő szeptember közepén került kórházba, akkori posztjában így írt: "Az élet nem mindig habostorta. Tegnap még nem gondoltam volna, hogy a mai napot már egy kórház vendégszeretetében élvezem. A betegségem egy héttel ezelőtt kezdődött. A diagnózis: övsömör.

Aki már átélte ezt a betegséget, tudja, hogy döbbenetes, semmihez sem hasonlítható fájdalommal jár.

Sajnos a sima gyógyszerek nem hatottak eléggé. Őszinte leszek, a hétvégi két élő műsorban néha voltak számomra embert próbáló pillanatok. De valahogy mi úgy működünk művészek, hogy bekapcsol a piros lámpa, és az adrenalin mindenen átsegít".

"De mára egyértelművé vált, hogy muszáj ezt komolyabb körülmények között gyógyítani. Előre és utólag is köszönöm minden orvosnak, ápolónak aki segített, komolyan vett és törődik velem. Ilyen helyzetben legalább annyira fontos a pszichés segítség és a megnyugtató válaszok. Most egy pár napig türelemmel kórházban leszek. De aztán remélem a hétvégére ismét újult erővel ott ülök a zsűri pultban" – tette hozzá.

"Még egy nagyon fontos döntést meg kellett hoznom. Egyértelművé vált, hogy a héten a Játékszínben nem tudom eljátszani Molly szerepét a Hölgyválaszban. Ezért ma és holnap elmaradnak az előadások, szerdán, csütörtökön, pénteken pedig beugrással oldja meg a színház. Köszönöm a nézők megértését, és előre is nagyon sok sikert kívánok a kollégáknak! Mindenki vigyázzon magára!" – írta korábban a színházi munkájáról.