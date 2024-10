Két hónapig szárazjégen tartotta otthonában fia holttestét Elvis Presley lánya

Lisa Marie Presley egy Los Angeles-i kórházban halt meg 2023 január 12-én, néhány órával azt követően, hogy mentővel a sürgősségi osztályra vitték, az énekesnőt hirtelen szívleállás miatt szállították kórházba, de már nem sikerült megmenteni az életét. Az 54 éves Presley önéletrajzi könyve nemrég jelent meg From Here to the Great Unknown címmel, amelyet idősebbik lánya, Riley Keough fejezett be hangfelvételek, rögzített visszaemlékezések alapján, és számos bizarr információt osztanak meg a nyilvánossággal. Köztük Presley második férjéről, Michael Jacksonról is, aki állítólag még szűz volt, amikor az énekesnővel találkoztak – márpedig akkor már 35 éves volt.

Michael Jackson és felesége, Lisa-Marie Presley 1994-es magyarországi látogatásukkor

Fotó: AFP

Azonban nemcsak más sztárokról, hanem saját családjukról is van bőven elég érdekesség, ugyanis Elvis és Priscilla Presley közös gyereke még saját halála előtt elvesztette egyetlen fiát, Benjamin Keough-t, aki öngyilkosságot követett el 2020-ban, ez nagyon megviselte a családot. Nővére, Riley most elárulta anyja posztumusz memoárjában, hogy annyira nehezen dolgozta fel a gyászt, hogy sok ideig nem került sor a temetésre.

Lisa Marie Presley úgy döntött, hogy ahelyett, hogy fia holttestét a hullaházban hagyná vagy eltemetné, inkább a közelben tartja, a család Los Angeles-i otthonában, „egy külön hálószobában”.

Azt mondták nekünk, hogy ha gondozni tudjuk a holttestet, akkor otthon tarthatjuk őt. Így egy ideig a házunkban tartotta őt szárazjégen

- írta a könyvben a 35 éves színésznő, aki utólag hozzátette, hogy anyja számára „nagyon fontos” volt, hogy „bőven legyen elég ideje elbúcsúzni” a fiától - ahogyan tette ezt az apja, Elvis Presley temetése előtt is, aki 1977-ben halt meg, amikor ő még csak kilencéves volt.

Lisa Marie Presley is elismeri tettét a könyvben, és elmagyarázza, hogy miért.

Kalifornia államban nincs olyan törvény, hogy valakit azonnal el kell temetni. Találtam egy nagyon empatikus temetkezési vállalkozót.

Elmondtam neki, hogy hihetetlenül sokat segített, hogy apám a házban volt a halála után, mert oda tudtam menni, és időt tölthettem vele, és beszélgethettem vele..." - írta könyvében a néhai énekesnő, aki azt is elmondta, hogy az otthon tartás feltétele az volt, hogy 12-13 fokon kellett tartania a szobát, ahol fia holttestét tartotta, és szárazjéggel is közvetlen hűteni kellett.