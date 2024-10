Fura szokásairól is beszélt Lissák Laura - videó

Lissák Laura TV2-n lett országosan ismert, a Dancing with the Stars táncosnőjeként, majd később a Farm VIP-ben is bebizonyította, hogy nemcsak a táncparketten, hanem nomád körülmények között is megállja a helyét. Lissák Laura nemrég a TV2 Titkok Ramónával című podcast vendége volt, ahol többek közt kitért arra, hogy úgy érzi: jelenleg épp az álmait éli, hiszen nemrég a táncos műsor online riportereként debütált, és párkapcsolatában is nagyon boldog, már a gyermektervezés is szóba került párjával. Elárulta: durván konfliktuskerülő és fura szokásai vannak, például rend- és tisztaságmániás.

Lékai-Kiss Ramóna és Lissák Laura

Fotó: TV2

Lissák Laura ettől az egy dologtól tart

"Nyugodtan megbeszélem a dolgokat. Ha tényleg van valami problémám bárkivel, ami egyébként nem nagyon szokott lenni, akkor is azt én szeretem nagyon békésen megbeszélni.

Borzasztóan konfliktuskerülő vagyok, nem bírom a konfliktust

- kezdte Lékai-Kiss Ramónának.

A Dancing with the Stars online riportere ha úgy érzi, ha egy vitában neki van igaza, akkor nagyon rákészül a szembesítésre.

"Akkor arra nagyon készülök lelkiekben.

Ha van olyan dolog, ami nekem nem tetszik bármivel kapcsolatban, akkor én arra napokig készülök.

Hogyan tálaljam szépen, hogyan lehetne ezt békésen megbeszélni. Aztán mindig kiderül, hogy tulajdonképpen ezt meg lehetett beszélni békésen és tök jó végkimenetele lett a dolgoknak " - jegyezte meg.

Lissák Laura azt is kifejtette a TV2 Titkok Ramónával című műsorban, hogy miért nem láthatjuk őt az idei évadban a táncparketten és ezt hogyan élte meg, valamint műsorvezetői karrierjéről is beszélt, amivel egy hatalmas álma vált valóra.

A teljes beszélgetés szerda délután 2-től elérhető a TV2 Play oldalán, vasárnap pedig a TV2 Klubon láthatják a nézők 23.05-kor.