Most már biztos: újra összejött L.L. Junior és Dárdai Blanka - videó

L.L. Junior és Dárdai Blanka a TV2 stábjának erősítették meg a korábbi pletykát, miszerint újra összejöttek több csúnya szakítás után. A párt nemrég egy koncerten látták együtt, az énekesnőt pedig sokan támadták is, amiért visszament a rapperhez – ennek ellenére most együtt nyilatkoztak a kapcsolatukról.

Dárdai Blanka és L.L. Junior az Ázsia Expresszben

Fotó: TV2 / TV2

Exhibicionista, ambiciózus, szenvedélyes előadóművészek vagyunk, és ezt hozza a párkapcsolati mintánk is...

Ezért ilyen szenvedélyes a kapcsolat is. Tehát gyors békülés, gyors harag. Letiltjuk egymást mindenhonnan, aztán feloldjuk egymást, aztán letiltjuk... szóval ilyen. Mindig azt mondjuk, hogy mi nyugalmat szeretnénk, de mindig ezt csináljuk" – magyarázta L.L. Junior a Tények Pluszban.

"Egymás verbális vagy pszichés, lelki kivéreztetése mély sérüléseket okozott, okoztunk egymásnak, és ebben én is hibás vagyok. Én is elvetettem a sulykot többször... Próbáltuk megmenteni, próbálkoztunk sokszor" – tette hozzá a riportban, amelynek már a címe is az volt, hogy "Igen, együtt vagyunk!". Nézze meg!

L.L. Junior és Dárdai Blanka: kibogozhatatlan a kapcsolatuk

L.L. Junior szeptemberben még ugyancsak a TV2-n beszélt arról, hogy az Ázsia Expressz forgatása után miért szakítottak Dárdai Blankával, utána a kibeszélőműsorban nem is voltak hajlandók együtt megjelenni.

"Nekem egy rémálom volt. De az idő mégis megszépíti az emlékeket. Jó helyre tettem át ezt az egész kalandot... Az volt a nehéz, hogy egy friss kapcsolattal ugrottunk bele. Itt jobban megismertük egymást, egy haverral könnyebb ezt megugrani, de egy kapcsolatban a reggel tíz órai dráma késő estig velünk marad... Volt olyan felismerés, hiszen átértékeltük az otthon már természetesnek vett dolgokat, anyagiakat és minden tekintetben. Ami arra adott volna okot, hogy mi most külön vagyunk, az talán a határaink túllépése egymás felé, a tiszteletlenségig vezető vitatkozás, ami, megjegyzem, öt százaléka volt az egész ott töltött időnek. A 95 százaléka vicces volt. De mégis az olyan erős volt, hogy szinte egymás Achilles-inait vágtuk át.

Amikor hazajöttünk, azért ez bennünk maradt, és ezt valószínűleg nem kezeltük jól.

Igyekszik az ember a szépre emlékezni, és ezek az apró részletek, az összevágott pillanatok által kicsit minden másképp is jön le" – mondta akkor L.L. Junior, az az Ázsia Expressz forgatásán végig durván viselkedett Dárdai Blankával, ebből a nézők is láthattak már több részletet.