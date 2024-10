Külföldön kezdhet új életet L.L. Junior és fiatal barátnője

Sokan meglepődtek azon, hogy a fiatal énekesnő feltűnt L.L. Junior egyik koncertjén, bár a háttérbe húzódott, mégis volt, aki felfigyelt rá a helyszínen. Valószínűleg már ők is szégyellik a viharos kapcsolatukat a nyilvánosság elől, ezért próbálnak bujkálni, de nem sikerül nekik. Miután egyre többen látnak bele az Ázsia Expressz miatt a kapcsolatukba, még inkább felháborítónak tartják L.L. Junior viselkedését a nála 18 évvel fiatalabb nővel szemben, azonban most mégis Dárdai Blanka azóta is kapja a durva megjegyezéseket amiatt, hogy a megaláztatások ellenére is kibékült a rapperrel, aki a TV2 műsorában sem kímélte őt.

L.L. Junior és 18 évvel fiatalabb barátnője mindig a nyaralások előtt békülnek ki egymással. Most lehet, nemcsak nyaralni utaztak, és fontos döntés előtt állnak

Fotó: L.L. Junior/Instagram

Azt, hogy újra egy párt alkot a két énekes, az Ázsia Expressz másik két versenyzője, Zsigmond Angéla és Mészáros Bende árulta el véletlenül, amikor a Mokkában meséltek arról, hogy együtt mennek nyaralni L.L. Juniorral és barátnőjével. Ezek után sokan azt gondolják, hogy Dárdai Blanka a pénz és luxus miatt tér vissza folyton a rapperhez, és többen is észrevették, hogy mindig nyaralás előtt békülnek ki egymással. Azonban most úgy tűnik, hogy nemcsak pihenni utaztak, hanem ingatlant is szeretnének vásárolni Spanyolországban, ahol új életet kezdhetnének.

Legalábbis L.L. Junior legújabb videója alapján ez derült ki, és az is, hogy nemcsak az Ázsia Expressz fiatal sztárjai utaztak velük, hanem fotójáról kiderült, Hajdú Péter is és még pár barát. Valószínűleg a többiek is üzleti ügyben tartottak a rapperrel, aki egy ideje már együttműködik az ottani ingatlanosokkal azért, hogy segítsenek számára megtalálni az álomotthonát, ami legalább 200 ezer, maximum 5 millió euróba kerülhet a cég kínálata alapján.

Annyi információt és pletykát hallottam Alicantéról és a magyar ingatlanvásárlásról és tulajdonjogokról, hogy úgy gondoltam felkerekedek és személyesen járok ennek utána. Kíváncsi vagyok, milyen befektetések vannak itt

- mondta egy videójában L.L. Junior, aki egyelőre többet nem árult el arról, pontosan mit is tervez, és csak nyaralót vásárolna-e vagy korábbi tervei alapján tartósan külföldre költözne, és ott alakítana ki magának egy új életet.