Váratlan döntést hozott L.L. Junior

Az Ázsia Expressz harmadik helyezett párosa a műsor forgatását követően csúnya szakításon ment keresztül, ezúttal úgy tűnt, végleg. A se veled, se nélküled kapcsolatáról ismert L.L. Junior és Dárdai Blanka azonban sokadik alkalommal is újra kibékült, sőt, nemrég együtt utaztak el nyaralni, azonban most úgy tűnik, más terveik is vannak ott a kikapcsolódáson túl.

L.L. Junior és barátnője, Dárdai Blanka az Ázsia Expresszben

Fotó: TV2

A TV2 realityje óta sokan felháborítónak tartják L.L. Junior viselkedését a nála 18 évvel fiatalabb nővel szemben, Dárdai Blanka mégis megbocsátott a tőle 18 évvel idősebb rappernek. A fiatal énekesnő azóta is kapja a durva megjegyezéseket amiatt, hogy a megaláztatások ellenére is kibékült párjával, aki a kamerák előtt sem kímélte őt. Többen úgy gondolják, hogy a békülésben közrejátszott az újabb luxusutazás, sőt, az új élet reménye luxuskörülmények között, ugyanis egyre több jel mutat arra, hogy ingatlant is szeretnének vásárolni Spanyolországban, és nem ez lenne az első eset, hogy a rapper komolyabban ezen gondolkodik. A rapper egy ideje már együttműködik az ottani ingatlanosokkal azért, hogy segítsenek számára megtalálni az álomotthonát, ami legalább 200 ezer, maximum 5 millió euróba kerülhet a cég kínálata alapján.

Most újabb váratlan döntése is ezt a gyanút igazolja, ugyanis elképesztő összegekért árulja luxusautóját, amihez eddig annyira ragaszkodott. L.L. Junior még nyáron kezdte árulni az álomautóját 45 millió forintért, ami bár lassan, most úgy tűnik, mégis elkelt. Bár kicsit engednie kellett az árból, így októberben újabb hirdetést osztott meg, már a saját közösségi oldalán is. Ekkor az autó még mindig eladó volt, azonban már 40 millió forintért hirdette. A legújabb jelek szerint azóta már elkelt az ujjlenyomatos széffel, hűtővel, Apple TV-vel, elektromos függönyökkel, kristálypohár készlettel és masszázs ülésekkel felszerelt Mercedes típusú luxusautó, ugyanis eltűnt a hirdetése a használtautó.hu-ról - írja a Bors.