Közös fotókkal búcsúztatja nemrég meghalt öccsét Madonna

Dagantos betegsége követkzetében, hosszan tartó küzdelem után halt meg Madonna öccse, Christopher Ciccone, aki a hírek szerint békésen, családja körében volt halálának idején, Michinganben, október 4-én. A 66 éves világsztárt rövid időn belül éli hatalmas veszteség, ugyanis szeptember 24-én halt meg szeretett mostohaanyja, Joan Clare Ciccone. A nő Christopher Cicconéhoz hasonlóan, hosszú éveken keresztül harcolt a rákkal, azonban ő sem tudta legyőzni a betegséget.

Madonna a közösségi oldalán is búcsúzott nemrég meghalt öccsétől, Christophertől

Fotó: AFP

Öccse, mielőtt lakberendezőként vált sikeressé, sokat dolgozott együtt nővérével, egyik turnéjának rendezője volt, később olyan sztárokkal is dolgozott együtt, mint Tony Bennett és Dolly Parton, akiknek már a klipjeit is ő rendezte. A testvérek kapcsolata 2008-ban romlott meg, miután nyilvánosan összevesztek, amikor a férfi "Élet a nővéremmel, Madonnával" című életrajzi könyve megjelent, melyben támadta az énekesnőt, ami később a New York Times egyik bestsellerévé vált. Ezt követően 2012-ben békültek ki egymással, Madonna összetört öccse halála miatt. Most azonban megszólalt a történtekről, hivatalos közösségi oldalán búcsúzott Christopher Cicconétól, és több közös fotójukat is közzétette.

A bátyám, Christopher elment. Ő volt sokáig a hozzám legközelebb álló ember... Nehéz megmagyarázni a kötelékünket.



De abból az egyettértésből nőtt ki, hogy mások vagyunk, és hogy a társadalom megnehezíti a dolgunkat, ha nem követjük az elvárásokat. Megfogtuk egymás kezét, és táncoltunk a gyermekkorunk őrületén keresztül. Valójában a tánc egyfajta szuperragasztó volt köztünk, ami összetartott minket. A tánc felfedezése a mi kis középnyugati városunkban megmentett engem, aztán jött a bátyám, és őt is megmentette" - kezdte bejegyzésében a világsztár, aki arra is kitért, hogy nem mindig voltak jó viszonyban egymással, de ő megbocsátott neki, hiszen felsorolta, hogy mennyi mindent, a legőrültebb dolgokat élték át együtt az életük során.

A bátyám mellettem állt. Festő, költő és látnok volt. Csodáltam őt. Kifogástalan ízlése volt. És éles nyelve volt, amit néha ellenem használt, de én mindig megbocsátottam neki.

Együtt szárnyaltunk a legmagasabbra, és a legmélyebb mélységekben is bukdácsoltunk. Valahogy mindig újra egymásra találtunk, fogtuk egymás kezét és táncoltunk tovább" - ismerte el Madonna, aki szívhezszóló és személyes búcsúüzenetet tett közzé Christopher Cicconéról, és mondadója végén elárulta, már örül annak, hogy testvére nem szenved tovább, ezzel elismerve, hogy súlyos beteg volt.