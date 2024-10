Mága Zoltán is segített a súlyos balesetet szenvedett Sallai Nórának

"Egy véradással is életet menthetünk! Ma én is vért adtam, hogy ezzel is segítsem a súlyos autóbalesetet szenvedett Sallai Nóra színésznő életmentését. Az irányított véradással elsősorban az édesanyának szerettem volna segíteni, aki ötéves fiával együtt szenvedett balesetet egy héttel ezelőtt, és állapota még ma is válságos. Most az ima mellett konkrét cselekedetre van szükség, ezért arra biztatom minden ismerősömet, hogyha tehetik, segítsék Nóra gyógyulását! Természetesen a véradás máskor is fontos, hiszen a bajba került embertársainkat, ezáltal a legdrágább érték, az élet megmentését is segítjük!" - írta közösségi oldalán Mága Zoltán.

Mága Zoltán

Fotó: Facebook / Mága Zoltán

Itt a híres hegedűművész posztja:

Az irányított véradás során az alábbi adatokat kell megadni: Kéméndi Sallai Nóra részére TAJ-szám: 086 162 010. Az irányított véradáson azok is részt vehetnek, akik más vércsoporttal rendelkeznek, az ő adományukat ugyanis ki tudják cserélni olyan vérre, amilyenre a színésznőnek szüksége van.

