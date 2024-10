Ha ilyen könnyű összeszedni Liam Hemsworth-t egy ötvenes nőnek, már indulok is – Megnéztük a Magányos szívek menedéke című filmet

A Magányos szívek menedékének legnagyobb baja, hogy nincs benne szimpatikus karakter, maximum szerencsétlen. Laura Dern ebből a keserű és acsarkodó ötvenes nőből is kihozza, amit lehet, öröm látni, hogy Hollywood legizgalmasabb karakterszínésznője végre megint főszerepet kapott, mondjuk lehetett volna valami jobb figurát is írni neki. Nem tudjuk meg igazán ki ő, és amit mutat, az nem teszi túl szimpatikussá, csak maximum mérsékelten emberivé. Liam Hemsworth még egész jól járt, nyolc kockája mellett színészkedhetett is végre egy filmben, és szerencsére élt vele, meglepően jó a szomorú szemű soft-boy szerepében, méltó partnere Dern-nek, sőt (nem a színésznő hibájából) de néha túl is nő rajta.

Liam Hemsworth végre színészi feladatot kapott (Fotó: AFP)

A korkülönbség nem számít!

Ami hatalmas pozitívum, hogy a film egy percig nem játszik el a két főszereplő közti korkülönbséggel. Dern alaphangon egy húszassal idősebb, mint Thor öcsikéje, azonban semmi fölös moralizálás, semmi anyakomplexus, semmi aranyásó-fiú sablont nem dobtak be szerencsére az alkotók. Itt két ember megkedveli, tán meg is szereti egymást, szép tájakon, jókat esznek, kalandoznak és felteszik a nagy kérdést: miért tartanak ott, ahol. Persze ha ennyire könnyű összeszedni egy Hemsworth fiút ötvenes elváltként, akkor látom magam előtt, ahogy az élete felénél járó nők már foglalják is a jegyüket Los Angelesbe vagy Ausztráliába, mert tuti hogy egy Hemsworth-fiú oldalán végzik.

Irány Marokkó, tuti találunk egy fiatal ausztrál szépfiút (Fotó: Northfoto)

Cinikus gondolatom lényege, hogy a filmnek tényleg nincs tétje, csak néhány mondvacsinált drámája, egy nagy ugrása, és egy tudjuk hogy milyen befejezése. Ezen még dobhatna valamit, ha lenne pár szimpatikus mellékszereplőnk, de nincsen, csak egy önelégült szír írónk, egy feminista afroamerikai és egy iszákos, káromkodó öreglányunk. Marad Marokkó, a szép tájak és a remény, hogy az ötvenes szingli nők is összejöhetnek egy ausztrál szépfiúval.