Magyarországon forgatják a Karib-tenger kalózairól szóló filmet

Az ódon falak között, korhű jelmezekbe öltözve elevenítették meg a kalózvilág hangulatát, a vár misztikus és varázslatos atmoszférája pedig tökéletes hátteret kínált a középkori piaci jelenetekhez és izgalmas kalandokhoz. A forgatást egy lelkes, kreatív csapat vezeti, akik a Karib-tenger kalózai filmsorozat előtt tisztelegve szeretnék megörvendeztetni a rajongókat, egyedi hangvételű filmjükkel - írta a Kisalföld arról a rajongói filmről, amely Sopron mellett készül.

A Karib-tenger kalózai

Fotó: IMDb

A magyar rajongói film néhány jelenetét a soproni Taródi várban forgatták. "Eredetileg nem terveztünk ilyen nagy projektet. Csak tesztfelvételt akartunk készíteni egy régebbi kamerával, néhány jelmezünk pedig adta magát a kalózos témához" – mesélte Slemmer Ádám, a film rendezője, aki egyben Jack Sparrow bőrébe bújik a készülő alkotásban.

"Olyan helyszíneken dolgoztunk eddig, mint Madeira, Görögország, Horvátország, de természetesen a film nagy részét itt forgatjuk Magyarországon. Ezért is nagy boldogság, hogy rátaláltunk a Taródi várra, mert a városi jelenetekhez tökéletes, autentikus környezetet biztosít. A meglévő stábtagok mellett azt is fontosnak tartjuk, hogy helyi statisztákat is bevonjunk, így

Sopronban is számos itteni lakos csatlakozott hozzánk a forgatás során.

A készülő alkotás önköltséges, bevételünk nem is lehet belőle, hiszen minden jog a Disney-é. Ugyan a teljes forgatás vége még messzebb van, de mindenképp szeretnénk egy nagyon jó mozit összehozni. Azt reméljük, ha elkészül, az, aki szereti a Karib-tenger kalózait, a mi filmünkben sem fog csalódni" - mondta a lapnak. A magyar kalózokról itt nézhet képeket.