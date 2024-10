Margaret Qualley testdublőrt használt az új Demi Moore-botrányfilmben - 10 érdekesség a születésnapos színésznőről

Egy reklámfilm tette híressé

Színészként a 2013-as Palo Alto című film egy kis szerepében debütált, majd az első jelentősebb munkáját a Hátrahagyottak tévésorozat jelentette. Már itt felhívta magára a figyelmet, de egy reklámfilmes szerepére pláne mindenki felkapta a fejét. A KENZO World számára készített filmecskét a kultrendező Spike Jonze dirigálta, benne pedig Margaret Qualley egy elképesztő kisugárzással bíró táncszólót nyomott le – jól jöttek azok a balettos alapok.

A kedvence egy gyerekfilm

Kislánykorában lett a kedvence az Apád-anyád idejöjjön! című, a Két Lotti-történetet feldolgozó gyerekfilm, amit azóta is bármikor képes újranézni. A film egyik főszereplőjével, Dennis Quaid-del pedig nemrégiben együtt is játszhatott: a jelenleg is a mozikban futó, botrányokat kavaró A szer sztorijában Quaid a producere a feltörekvő ifjú sztár Qualley karakterének.

Zenész lett élete párja

2022. május 31-én jelentették be az eljegyzésüket Jack Antonoff zenésszel-dalszerzővel, a Bleachers amerikai rockbanda énekesével. 2023. augusztus 9-én az esküvőt is megtartották, így Qualley immár házas asszonyként hódítja meg azóta Hollywood újabb és újabb csúcsait.

Margaret Qualley és Jack Antonoff 2023-ban mondták ki a boldogító igent - Fotó: Doug Peters

Margaret Qualley testdublőrt használt A szerben

Október 10-e óta látható a hazai mozikban A szer, aminek sokkoló története és explicit képsorai nézőtéri rosszulléteket és botrányokat keltettek világszerte. A filmhez számos meztelen jelenetet is be kellett vállalniuk a színésznőknek, a mozivásznon látható testek viszont nem minden esetben és részletükben a hozzájuk tartoznak. Margaret Qualley a valóságban például jóval vékonyabb, tinilányosabb alkatú, és a filmbeli mellei egy maszkmesteri remekmű eredményei.