Marics Peti beleszeretett a Megasztár egyik versenyzőjébe

Marics Peti le sem tudta volna tagadni, hogy mennyire megtetszett neki az egyik fiatal tehetség a Megasztár válogatóján. Amint belépett a lány, felcsillant a szeme, amit a zsűritársai sem hagytak szó nélkül. A zsűritag még egy kis flörtbe is belement a főiskolás hallgatóval, aki korábban szépségversenyen is indult. "Fanboy lettem" - mondta magáról a produkció közben, azaz nem is tagadta, mennyire rajongott a versenyzőért.

Egy titokzatos nővel csókolózott Marics Peti

Miután Marics Peti szakított Tóth Andival, számtalan nővel összehozták a ValMar duó énekesét. Állítólag egy párt alkotott Kovács Gyopár színésznővel, valamint a Binhky nevű influenszerrel is többen látták ők, de tagadták, hogy bármi lett volna köztük. A nyáron állítólag egy fesztiválon csókolózott egy titokzatos nővel, amiről az egyik rajongója számolt be a közösségi oldalon.

Hozzátette, hogy az egyik barátnője szeretett volna egy közös fotót az énekessel, azonban a TV2 sztárja nem tett eleget a kérésnek, kijelentette, hogy hagyják őt békén, mert ő is ugyanúgy bulizni jött.

F@szom, én is bulizni jöttem, hagyjál már békén a g@cibe!

- hangzott el állítólag a ValMar együttes tagjától, akit többen is megvédtek viselkedése miatt az interneten.

Úgy gondolják, hogy ha valaki közszereplő, akkor is ember, aki szeretne kikapcsolódni, elmenni valahova anélkül, hogy mások fotót kérjenek tőle, vagy egyéb kérésekkel álljanak elő - szúrta ki a Ripost.

Az egyik bulvártémákkal foglalkozó csoportban az a hír terjed, hogy az énekes a legújabb videóklipjük forgatásán közeli kapcsolatba került egy Liza nevű lánnyal, akivel már nem mellesleg fel is vállalták a szerelmüket. Egy bennfentes legalábbis ezt állítja, azonban egyelőre még nem tudni, hogy van-e a pletykáknak valami alapja, illetve azt sem, hogy vele látták-e a fesztiválon Maricsot.