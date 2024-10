Caramel szerint komoly meglepetések jönnek a Megasztárban

Mint írtuk, vasárnap meglepetésekkel és hatalmas izgalmakkal kezdődnek a Megasztár középdöntői, nagyjából száz énekes további sorsáról dönt a zsűri, vagyis Rúzsa Magdi, Molnár Ferenc Caramel, Marics Peti, Papp Szabi és Marsalkó Dávid.

Tanácskozik a Megasztár zsűrije

Molnár Ferenc Caramel a tehetségkutató internetes háttérműsorában, a Megamániában beszélt arról, hogy milyen nehéz feladat előtt állnak: "Körülbelül százan jutottak tovább, szinte mindenki jó a maga nemében. De szerencsére azért

ez is egy olyan Megasztár, ahol azért ott vannak a kiemelkedők, ott van az a tizenkét ember, akinél nem annyira van kérdőjel.

De azért ez egy embert próbáló feladat, egy ekkora tömegből a legnagyobb részét hazaküldeni" – mondta a TV2 stúdiójában, miközben az is elárulta, hogy "durva meglepetésekre" is lehet számítani a továbbiakban. Nézze meg a videót!

Ifj. Schobert Norbert is tovább próbálkozik

A középdöntőbe jutott többek között ifj. Schobert Norbert is, az pedig már korábban kiderült, hogy ezúttal mire számíthatunk tőle. "Tizenkét ember nagyon kevés ahhoz képest, hogy most mennyien vagyunk, szóval nem tudom még elképzelni, hogy benne leszek, de nem is mondom azt, hogy nincs rá esély, meg hogy nem lehetek benne. Meg fogjuk látni úgyis, el fog következni az a pillanat" – mondta ifj. Schobert Norbert a TV2 által kiadott előzetesben.

A rövid adásrészletből az is kiderült, hogy az általa begyakorolt dalok közül mit választott Caramel. "A válogatón nagyon sokunkat megleptél azzal, hogy egyáltalán énekelsz – és azzal talán még jobban, hogy egyébként jól énekelsz. Talán te vagy az az énekesünk, akiről a legtöbbet beszélgetünk, vitatkozunk. Mivel a válogatón egy angol nyelvű dalt énekeltél, én nagyon szeretnék emiatt egy magyar nyelvű dalt hallani tőled, hogy ott egyáltalán hogy szól a hangod" – indokolta a döntését Caramel, aki végül Kiss Kevin egyik dalát kérte ifj. Schobert Norberttől.

