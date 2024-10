Állva tapsolt a zsűri, megvan az idei Megsztár egyik nagy esélyese - videó

Gyermekkori álmát akarja megvalósítani Szabó Laura, ezért jelentkezett az idei, jubileumi Megasztárba. Laura Demi Lovato Anyone slágerét adta elő a Megasztár műsorában, ezzel pedig maximálisan lenyűgözte Rúzsa Magdiékat. A tehetségkutató női zsűritagja mellett Caramel és Papp Szabi is állva tapsolt a produkció végén, és mindenki öt pontot adott neki, így biztosan ott lesz a középdöntőben. "Téged nagyon sokan fognak hallgatni" - mondta neki Rúzsa Magdi, és így látta Caramel is, aki egyébként a versenyző nagy kedvence.

Sokaknál nincs meg a tehetség, ami a Megasztárhoz kell

Lakatos Tímea Rubina Christina Aguilera szívszorító balladájával lépett színpadra, de nagyon nem tetszett neki a zsűri értékelése, szerinte csak azért nem jutott tovább, mert jobb Rúzsa Magdinál, róla itt írtunk. Rögtön az adás első szereplője kijelentette, hogy ő csakis Rúzsa Magdi miatt érkezett: az sem zavarja, hogy az énekesnőnek van férje. Az biztos, hogy Dávidnak sikerült sokkolnia a zsűritagokat produkciójával, a Reptér című dalt adta elő.