Megasztár: így néznek ki most az egykori gyereksztárok, akiknek az életét megváltoztatta a tehetségkutató

"Bence egy nagyon jószívű babóca. Nagyon kíváncsi, ahogy szerintem minden kisbaba.

Az utóbbi időszakban elkezdett minket látni, úgyhogy egyre többször kapunk mosolyokat, ez pedig a mi szívünket is melengeti.

Azt gondolom, hogy ez még mindig az összeszokás időszaka: egyre többet tudunk egymásról, és egyre jobban megismerjük egymást, és ez így tökéletes!- részletezte lapunknak.

Patai Anna közel két hete már elkezdett dolgozni, sőt október végén egy új dalt is szeretne kiadni. Kisfiával kialakult egy napi rutinja is, ez pedig megkönnyíti a hétköznapjait. Kiemelte azt is, hogy a terhessége alatt rengeteg tonhalat evett, amit korábban utált, mára pedig már a szervezete annyira hozzászokott, hogy teljesen beépítette az étrendjébe.

Patai Anna

Fotó: TV2 - Instagram

