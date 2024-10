Nem akart jelentkezni a Megasztárba az este egyik legjobb énekese - videó

A 12 év után visszatérő Megasztár szeptember 22-én debütált, és máris fontos fordulópontjához érkezett, ugyanis ma este van az utolsó válogató, jövő héttől már a középdöntőkkel folytatódik tovább a műsor. A legendás tehetségkutató az indulást követően egyből letarolta a heti nézettségi toplistákat, az első válogató adás ugyanis mindhárom kiemelt korcsoportban jelentős fölénnyel lett a legnézettebb műsor.

Az utolsó válogató azonban rengeteg meglepetést tartogatott a zsűritagok számára, ugyanis számos tehetséges énekes érkezett, amit igazán váratlannak éreztek. Az egyik ilyen volt Roland, aki segédmunkásként dolgozik vidéken. A férfi nevetve vallotta be, hogy ő nem jelentkezett, és nem is tudta, hogy egyik rokona megtette helyette, ugyanis nagynénje regisztrálta őt. Úgy tűnik, igaza volt a családnak, hiszen Roland lenyűgözte a zsűrit, és egyértelműen továbbjutott a középdöntőbe. Marics Peti meg is jegyezte, hogy a fél szakma ölni tudna azért, ha ilyen hangi adottságokkal rendelkezne, mint a versenyző.