Ilyen még nem volt a Megasztárban: az egész stúdió állva tapsolt

A 12 év után visszatérő Megasztár szeptember 22-én startolt a TV2 műsorán, és máris fontos fordulópontjához érkezett, ugyanis ma este volt az utolsó válogató, jövő héttől már a középdöntőkkel folytatódik tovább a műsor. A legendás tehetségkutató az indulást követően egyből letarolta a heti nézettségi toplistákat, az első válogató adás ugyanis mindhárom kiemelt korcsoportban jelentős fölénnyel lett a legnézettebb műsor.

Az utolsó válogató is tartogatott számos meglepetést, akár a most továbbjutók között lehet a végső győztes, hiszen rengetegen versenyzőt hallgattak meg. Rúzsa Magdi egy ponton el is vesztette a türelmét, és új szabályt hozott: aki ötven másodpercen belül nem teljesít jól, azt leinti. A sok kevésbé tehetséges énekes miatt hozta ezt a döntést, de szerencséjére nem nagyon kellett alkalmazni, mert újabb lenyűgöző produkciókat hallgathattak meg.

A válogató zárása sikerült a legerősebbre, hiszen még Ördög Nóra szerint sem történt ilyen a válogató során. Ugyanis megérkeztet Gheorghilas Brigitta, aki elkápráztatta a zsűrit és a közönséget is Whitney Houston I Have Nothing című dalával, szinte egy rögtönzött koncertet adott a stúdióban. Az előadás végére már mindenki állva tapsolta a versenyzőt, akinek már semmit nem is mondtak, csak átdaták a lepecsételt kártyát, ami a továbbjutását jelentette.

A produkciót a linkre kattintva tekintheti meg.