Meghalt a Tarzan-sorozat sztárja

86 éves korában meghalt a színészként és íróként is sikeres Ronald Pierce Ely. Kétszer házasodott, három gyereke gyászolja. Ely az ötvenes években kezdte a pályát, egészen a kétezres évekig aktív volt. Tarzanként 1966 és 1968 között láthatták őt a tévézők, 57 részben szerepelt.

Meghalt Ron Ely, az egykori Tarzan

Fotó: Wikipédia

A színész olyan klasszikusokban is szerepelt, mint a Wonder Woman, a Szerelemhajó vagy a Fantasy Island.

Nemrég meghalt egy másik Tarzan-szereplő is

Betta St. John 93 évesen halt meg június végén – a fia, Roger Grant tévéproducer azonban csak később közölte a hírt a Hollywood Reporterrel. Betta St. John első szerepét 1939-ben, tízévesen kapta Marlene Dietrich mellett az Asszonylázadásban, felnőttként pedig az első munkája az Álmaim asszonya volt, amelyben Cary Granttel és Deborah Kerr-rel játszhatott.

Betta St. John és a George Scott által alakított Tarzan Forrás: Paramount Pictures

Feltűnt a két Oscar-díjat nyert A palástban is, majd az ötvenes, hatvanas években két Tarzan-filmben is megjelent, Christopher Lee-vel pedig két brit horrorfilmben (Corridors of Blood, Horror Hotel) szerepelt – összes munkáját itt találja összegyűjtve.

Tarzan karakterét sokan játszották az idők során, Johnny Weissmüller volt az egyik leghíresebb - ő 1984. január 20-án, 80 éves korában halt meg.