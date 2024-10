Meghalt Christine Boisson, az Emmanuelle című film sztárja. Az akkor még csak 17 éves francia színésznő alakította a filmben a szexuálisan kalandvágyó tinédzser Marie-Ange-t, aki bemutatja Emmanuelle-t (Sylvia Kristel) a kicsapongó életet élő Mariónak. A mű középpontjában egy nő és az ő szexuális fantáziái állnak, ez hozta meg számára a nagyobb ismertséget.

Christine Boisson

Fotó: Getty Images

Színészi pályafutása során Christine Boisson több mint ötven filmes elismerést gyűjtött be, játszott többek kötz taz Egy nő azonosítása, a Játék a tűzzel, a Barbár utca, a Jó reggel, búbánat vagy a Charlie kettős élete című filmekben. Színpadi szerepei is voltak, Shakespeare, Harold Pinter, Tennessee Williams és Eugène Ionesco műveinek előadásaiban is szerepelt.

A francia színésznő 68 éves korában, Párizsban halt meg.