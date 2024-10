Meghalt John Amos, a Gyökerek sorozat Kunta Kintéje

84 éves korában meghalt a Gyökerek sorozat egyik főszereplője, John Amos, aki az idősebb Kunta Kintét (Tobyt) alakította a sorozat három epizódjában. "Aranyszívű ember volt... és szerette őt az egész világ. Sok rajongó a tévés apjának tekintette őt. Apám jó életet élt. Az öröksége tovább él a televízióban és a filmjeiben" - írta fia, Kelly Christopher Amos.

John Amos

Fotó: IMDb

1970-ben, a Bill Cosby Show-ban volt az első szerepe, majd jött a Száguldás a semmibe, illetve a Good Times című sorozat, amelyben 61 részben játszott. A Gyökerek 1977-es sorozat, világsiker volt, itthon is vetítette az MTV, a szerepért Emmy-díjra jelölték.

Később játszott a Szupercsapatban, a Szerelemhajóban, a Gyilkos sorokban, az Amerikába jöttemben, a Walker, a texasi kopóban, a Hazudj, ha tudszban, a Két pasi - meg egy kicsiben.

118 filmben vagy sorozatban volt látható, legutóbb 2023-ban a The Last Rifleman című filmben szerepelt.

Nagy siker volt a Gyökerek

Alex Haley 1976-os családregénye, a Roots: The Saga of an American Family adta az alapot a sorozathoz, a könyv 50 hétig volt az USA-ban a bestseller-listákon. Nem csoda, hogy tévés feldolgozás követte 12 részben, és a sorozat is elnyerte a kritikusok és a nézők figyelmét, rokonszenvét, 37 Emmy-jelölése volt, ebből kilencet meg is nyert. 6,6 millió dollárból készült a széria – manapság nem egy sorozat készül, amelyben egyetlen epizód visz el ennyi pénzt.

LeVar Burton alakította benne a fiatal Kunta Kintét, akit Afrikából Amerikába hurcolnak. LeVar Burton maradt a színészetnél, rendező is lett, gyerekműsorokat is vezetett a tévében - így néz ki most.