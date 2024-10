Meghan Markle a királyi családot fenyegeti

Meghan Markle és a királyi család viszonya már évek óta megromlott. Harry herceg és felesége nem véletlenül szorultak perifériára a királyi családnál. Meghan Markle az egyik leggyűlöltebb személy lett az elmúlt években, aki próbál mintapolgárként viselkedni, egyre nevetségesebbé teszi magát. Külföldi turnéja pedig sokszor csak hab volt a tortán, viselkedésével csak még jobban magára haragította Vilmos herceget és családját.

Harry herceg és Meghan Markle

Fotó: Northfoto

Meghan Markle olyat tud a királyi családról, amit senki

Harry herceg a Spare azaz Tartalék című könyvével vívta ki a közvélemény ellenszenvét, amiben többek között az angol királyi család titkairól is beszámolt, keményen szidta bátyját, és nyilvánosságra hozta azokat a sérelmeit, amiket a mai napig nem tudott elfeledni, és Kamilla királynét is kigúnyolta. Azonban Meghan Markle is egyes források szerint könyvet készül kiadni, ami bosszú is lehet részéről a királyi család ellen. Meghan Markle-nek van egy naplója, amibe mindent feljegyez. Nemcsak a családjáról, hanem a királyi családról is vannak a naplóban mocskos, sötét titkok, melyek csak idő kérdése, hogy mikor kerülnek nyilvánosságra, ez pedig hatalmas fenyegetést jelent a királyiakra. Harry herceg felesége elég időt töltött a királyi családban ahhoz, hogy olyan, részben évtizedes titkokat tudjon meg, amelyek az uralkodónak és a családnak kínos és fájdalmas lehet, Meghan számára viszont egy vagyont hozhatnak.

Jennie Bond királyi szakértő és tudósító szerint Meghan Markle nem fogja felhasználni a királyi család ellen a titkokat, azonban Harry herceg felesége időzített bomba lehet számukra.

A naplója egyértelműen egy olyan eszköz lehet a kezében, amelyet később felhasználhat, ha szükségét érzi.

Azonban eddig diszkréten és méltóságteljesen viselkedett, különösen az Oprah-interjú és a dokumentumfilm után. Szerintem előre tekint, nem hátra, és a saját életét építi, így nem kellene pánikot kelteni egy esetleges emlékirattal kapcsolatban" - mesélte.

Egyébként miután Meghan Markle és Harry herceg felhagyott a királyi élettel és maguk mögött hagyták az Egyesült Királyságot nem kellett Sussex hercegnéjének titoktartási szerződést aláírnia - írja a Mirror.