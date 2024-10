Falatnyi melltartóban készül fel a Dancing with the Starsra Mihályfi Luca - kép

A Dancing with the Stars című világsikerű, eredeti formátumának magyar szériája 2024. október 26-tól folytatódik a TV2-n Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetésével. Ezúttal is szombat esténként zajlik majd a küzdelem a Dancing with the Stars ötödik évadának trófeájáért, és tíz páros száll versenybe érte. Köztük van Mihályfi Luca is, akinek nagyon jó óment jelenthet Hegyes Berci, aki négy szériából kettőt megnyert, először Gelencsér Tímea, majd Csobot Adél oldalán.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci, valamit Stana Alexandra és Kucsera Gábor a Dancing with the Stars sajtóeseményén

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Az új évadban a parkettre lép Hosszú Katinka és Suti András, Tóth Gabi és párja Papp Máté Bence, Törőcsik Franciska, színésznő és profi táncpartnere, Baranya Dávid, Mihályfi Luca és Hegyes Berci, Kucsera Gábor és Stana Alexandra, WhisperTon és Tóth Katica, PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna, Szabó Zsófi és Andrei Mangra, valamint Kamarás Norbert és Sebesi Daniella. A tizedik páros kiléte egyelőre még nem ismert, de nagy meglepetést ígér a TV2, akik annyit már elárultak az Origónak, hogy a hétvégén, az élő show-ban lepleződik le a tizedik páros valódi kiléte.

A táncpárok már gőzerővel készülnek a szombati megmérettetésre, néhányan már a közösségi oldalaikon is engedtek bepillantást nyerni a próbáik pillanataiba. Köztük Szabó Zsófi és Andrei Mangra, de Stana Alexandra és Kucsera Gábor is, most pedig Hegyes Berci büszkélkedett el a fiatal énekesnővel, akiről igazán szexi fotók készültek. Mihályfi Luca, akit sokan Tóth Andihoz hasonlítanak, nem szereti takargatni formás testét, ezért a táncpróbákra is merész szetteket választ. Most egy méregzöld sportmelltartót és egy hozzáillő, feszülős sportnadrágot vett fel, valószínűleg azért, mert izzasztó próbákon van túl az elmúlt hetekben.

Mihályfi Luca korábban azt is bevallotta, hogy már régen kiszemelte magának a profi táncost, és próbálta bevonzani, hogy őt kapja meg a műsorban, ezért mantrázta a nevét. Így a fiatal énekesnő igazán elégedett, hogy Hegyes Bercitől tanulhat, de a szimpátia kölcsönös, a táncos is nagyon elégedett az új partnerével.