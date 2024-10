Mikes Anna Krausz Gábor viselkedése miatt magyarázkodik

Mikes Anna és Krausz Gábor az idei Ázsia Expressz egyik párosa, és mint minden más párosnál, náluk is sok feszültség volt a forgatás ideje alatt. Mikes Anna most Glamournak adott interjút, melyből kiderül, hogy Krausz Gáborral együtt nézik az Ázsia Expressz adásait.

"Érdekes látni magunkat a tévében, a reakcióinkat, a küzdelmeinket. Arra kifejezetten kíváncsi voltam, hogy amit mi ott éreztünk és megéltünk, az mennyire fog átjönni a tévénézőknek, mennyire fognak tudni azonosulni a szituációkkal. Nyilván ez múlik azon is, hogy hogyan lett összevágva a műsor, és persze nem az egész napunkat látják a nézők, hanem bizonyos helyzeteket. Érzelmileg sokkal nehezebb volt egy napunk, mint ami a képernyőre kerül belőle" - mesélte a Dancing with the Stars táncosa.

Úgy érzi, a maximumot hozta ki minden szituációból

Mikes Anna elégedett a teljesítményével, mivel mint mondja, az adott szituációban mindig a maximumot hozta ki magából. Arról is beszélt a lapnak, hogy ha a már megszerzett tapasztalatokkal vágna bele ebbe a kemény versenybe, akkor lennének dolgok, amiken változtatna.

Ami Krausz Gábor viselkedését illeti, Mikes Anna azt mondta, a műsorban szélsőséges körülmények közé kerültek, amit nem lehet összehasonlítani a civil élettel.

A nehéz helyzetek ellenére is mi egymással mindig nagyon szépen viselkedtünk, soha nem problémáztunk, nem volt köztünk feszültség. Nagyon összezártunk, tisztelettel voltunk és vagyunk egymás felé

– véli a táncos, akinek többször mondta a párja a forgatás alatt, hogy adják fel a versenyt és menjenek haza.

Mikes Anna és Krausz Gábor az Ázsia Expressz forgatásának idején még csak néhány hónapja alkottak egy párt. Mivel még nagyon friss volt a kapcsolatuk, felmerült bennük, hogy kockázatos lehet belevágni egy ennyire nehéz és stresszes versenybe, de megbeszélték, hogy újabb közös kalandként fogják fel a műsort. Az első hét után úgy érezték, hogy inkább Mikes Anna motiválja séf párját, de biztosak voltak abban, hogy ez később változhat – az Origónak az Ázsia Expressz forgatásának első napjaiban, a Fülöp-szigeteken meséltek, ezt az interjút itt találja.