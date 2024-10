Ezt gondolta Mikes Anna Krausz Gáborról, amikor először találkoztak

Már egy éve együtt vannak. Mikes Anna most elárulta, milyennek látta Krausz Gábort, amikor egy évvel ezelőtt elkezdődtek a Dancing with the Stars táncpróbái.

Először Krausz Gábor mondta el, hogy mit érzett, amikor Mikes Anna betáncolt az életébe és mi az, amit megváltoztatott benne. Én azt érzem, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott, érdeklődő vagyok és nyitott lettem egy csomó új dologra – fogalmazott a séf. "Ezt én pont végigkísértem. Ha valaki, akkor én láttam, hogy honnan indultunk és most hol tartunk. Nyilván a műsorból adódóan is szorongtál, hiszen nem tudtad mi lesz ott a sorsod. Meg az egyéb dolgok ugye a múltadból" – utalt a Séfek séfe sztárjának válására a profi táncosnő, majd a kapcsolatuk kezdetéről beszélt. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Krausz Gábor (@gabor.krausz) által megosztott bejegyzés Én azt láttam, hogy egy szorongó… Mint egy törtszárnyú kismadár, aki egy kicsit fél az új dolgoktól és várja a segítséget. Ez a fejlődés, amin ő végigment az… Nekem talán ez a legnagyobb sikerem, amit elértem a Dancingben, nem is az, hogy megnyertük. Jó volt látni, ahogyan kibontakozik és újra önmagára talál, hogy szabadon él, hogy azt mondja, amit szeretne, hogy úgy él, ahogy szeretne és akkor nevet, amikor nevet. Tudod, amikor megvan a szabadságod és oda mész, ahová akarsz, azt csinálsz, amit akarsz. Azt látom rajta, hogy: Enyém a világ! Gyere! – tette hozzá Mikes Anna a Borsnak.

