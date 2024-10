Ilyen menyasszony volt a Stranger Things fiatal színésznője - képek

Mint korábban mi is megírtuk, titokban megházasodott a Stranger Thingsben még kiskamaszként megismert Millie Bobby Brown. A 20 éves színésznő párja Jon Bon Jovi 22 éves fia, Jake Bongiovi, akivel tavaly áprilisban jegyezték el egymást. Májusban még csak szűk családi körben ünnepeltek, de már akkor voltak pletykák, melyek szerint hamarosan hatalmas esküvőt is fognak tartani. Úgy tűnik, ez a híresztelés igaznak bizonyult, a The Sun forrásai szerint nagyban szervezik a nagy napot, ahova rengeteg sztárt is meghívnak. Állítólag Mark Wright és Michelle Keegan is ott lesznek a második esküvőn, amit az elsőhöz hasonlóan Amerikában tartanak majd.

Millie Bobby Brown már húszéves, májusban ment férjhez

Fotó: IMDb

Ezért is zavarták most össze követőiket, amikor nemrég közzétettek jó pár esküvői fotót, melyeket profi fotós készített róluk, és Millie Bobby Brown többször is átöltözött a felvételek kedvéért. A fiatal színésznő gyönyörű menyasszony volt, és a ceremóniáról, valamint az azt követő buliról is mutatott pár felvételt. De nemcsak Brown, hanem férje, Jake Bongiovi is közzétett egy válogatást, melyen apja is feltűnik, és a násznép, akik szintén hófehérbe öltözve ünnepelték a fiatal házaspár boldogságát. Azonban azt még egyikük sem árulta el, hogy a hatalmas mennyegzőre mikor kerítenek majd sort, viszont a színésznő nagyon elfoglalt lehet, ugyanis gőzerővel forgatják a Stranger Things befejező évadát.

Jon Bon Jovi is áldását adta

Jake Bongiovi híres édesapja, a rocklegenda, Jon Bon Jovi korábban a Radio Andy műsorában adta áldását a párra: Millie Bobby Brownt csodálatosnak nevezte, örült, hogy boldoggá teszi a fiát – így azt sem tartotta különösnek, hogy a fiatalok már az esküvőt tervezik.

"Nem tudom, számít-e a kor. Ha megtalálod a megfelelő partnert, és együtt fejlődtök... Az én tanácsom tényleg annyi, hogy bölcs dolog együtt fejlődni. Úgy érzem, minden gyerekem talált olyan embert, akivel úgy gondolja, hogy együtt tud fejlődni, és akiket mindannyian kedvelünk" - mondta korábban a büszke édesapa, aki maga is nagyon fiatalon házasodott össze gyerekei anyjával, akivel a mai napig egy párt alkotnak.